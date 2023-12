Piše Hrvoje Horvat: Goran Bare 'čist ko suza' i sjajne Majke s 14 tisuća djece u Areni Zagreb

„A sad jedna mračna pjesma, kao da druge nisu?“, najavio je ispravno Goran Bare u jednom trenutku trijumfalnog koncerta Majki u Areni Zagreb u petak navečer, gdje se oko 14 tisuća ljudi okupilo u provjeri misije je li rock kod nas mrtav ili nije. Nije, mada je Bare kasnije dodao i „trebao sam prvi otići, a ostao sam zadnji“. Ostao je skupa s Majkama svjedočiti da upravo te teške boje koje desetljećima opisuje u pjesmama razdvajaju ozbiljne umjetnike od onih kojima je „sve okej“.

U skoro dva i pol sata nastupa, sa 26 pjesama Majke, Bare, djeca i nešto stariji u dvorani dobili su najbolji predbožićni koncert, mada je sve moglo ispasti i kao „crna misa“ ili karmine. Jer teme pjesama Majki teške su kao i boje koje nas okružuju. No, upravo ta činjenica, da Bare i Majke sviraju beskompromisne rock koncerte pred masovnom publikom, čija tama kraut rocka s početka nastupa i novijim pjesmama prijeti antiklimaksom, pokazuje ono najvažnije.

Nije ovo u Areni bila vaša omiljena prednovogodišnja veselica, nego koncertni program stvarnog života koji po svim parametrima pokazuje grotlo inspiracije, sviračkog majstorstva, poezije i serije klasika, pjesama koje nakon 30 i kusur godina široka publika doživljava kao svjedočanstvo stvarnosti kroz koju prolazimo. I baš to potvrđuje da imamo ljude koji to rade najbolje, ali, srećom, i publiku koja to prepoznaje.

VEZANI ČLANCI:

Majke sviraju besprijekorno i „ubile“ su ove večeri, kao i inače, samo s tom razlikom da je ovo bio njihov najveći koncert, i tu je kvaka. Ritam sekcija Mario Rašić-Alen Tibljaš, gitarist Kruno Domaćinović, Davor Rodik na pedal-steelu i Gojko Tomljanović na klavijaturama i sintevima svjetska su klasa; u Areni Zagreb bili su poput RHCP, Muse i Foo Fightersa, sposobni izvesti najveće sviračke podvige koji fasciniraju sviračkom spremom, promišljenošću aranžmana pjesama, snagom i izvedbom.

Na sve to samo je „legao“ ko suza čist karizmatik Goran Bare; tijelo je možda krhko, ali žilav je on. Odličnog glasa, mršavog stasa, izašao je na pozornicu Arene Zagreb i, prenošen na velikim videoekranima sa svake strane pozornice, bio dio pravog reality showa koji nema nijedna domaća televizija. Što je bilo najbolje, i stare i nove pjesme publike je „usisala“ s jednakim entuzijazmom i euforično podržala Majke bez obzira na „težak“ i zahtjevan program ozbiljne svirke i poetskih iskaza.

Najavljujući „Budi ponosan“ Bare je rekao, „ponosan da, ali nikad bezobrazan, nikad arogantan“, kao da serijom kratkih govornih najava pokušava objasniti ono najjednostavnije što nam je svima pred očima, ali nikako da shvatimo. Čitav ovaj koncert bio je baš to; trijumf benda i frontmena koji kad udaraju iz sve snage konkuriraju najboljim svjetskim modern-rock imenima. Predlažem im koncert iduće godine u isto vrijeme i rasprodanu Arenu Zagreb, jer oni koji nisu bili mogu žaliti.

VIDEO: Lana Klingor Mihić o prizorima u shopping centru: Sumanuto kupovanje u zadnji čas, ove sirote blagajnice...