Petar Grašo progovorio o svojoj vezi te komentirao šale: 'Šalim se i ja na svoj ili tuđi račun i to je okej'

Glazbenik Petar Grašo (45) za RTL-ov Exkluziv progovorio je o ljubavi s 14 godina mlađom Hanom Huljić (31) te otkrio kako se nosi sa šalama na račun njihove veze. "Kompletna ova medijska pompa oko našeg privatnog života - ja sam naučio na to. Te neke moje selidbe, preselidbe i druge stvari - možeš to komentirati, ali će ljudi i ovako i onako pisati i pričati. Važno je da su ljudi oko mene sretni. I ja sam jako sretan", pojasnio je glazbenik. ''Ja sam odlučio, kako god to bilo primljeno od ljudi, dok još nisam znao hoću li biti ovaj Petar Grašo ili onaj Petar Grašo, samo sam želio da ljudi nekako fokusiraju svoje misli na muziku. Da ih ne zanima moj privatni život, gdje sam ja, moj dnevni boravak, moja slika iz saune ili kako se to radi na Instagramu", tvrdi splitski glazbenik.

Nakon što se u javnosti saznalo za njihovu vezu, mogle su se čuti mnoge šale na njegov račun. Jedna od najzapamćenijih bila je ona glumca Enisa Bešlagića koji je na društvenim mrežama komentirao kako je Grašo jedina osoba koja može reći da je bila na svakom rođendanu svoje drage. "Nikada me nisu ljutile šale. Šalim se i ja na svoj ili tuđi račun i to je okej. Nisam čovjek koji živi svoj život iz novina. Ja sam čovjek koji živi svoj život", kazao je Grašo.

Inače, vijest o novom estradnom paru otkrivena je početkom listopada, a proljetos je glazbenik prekinuo svoju dugogodišnju vezu s pjevačicom Danijelom Martinović.

VIDEO Alec Baldwin u prvom intervjuu nakon ubojstva snimateljice na setu: 'Ne mogu reći tko ej odgovoran, ali znam da nisam ja'