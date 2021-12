Marijana Mikulić pružila podršku onima kojima je potrebna: 'Ima nas još koji se smješkamo da ne moramo objašnjavati'

Glumica Marijana Mikulić (39) na svojem je Instagram profilu podijelila objavu koju je posvetila svima kojima je potrebna podrška. Marijana je objavila album fotografija na kojima pozira nasmijala te napisala dugi opis. „Koliko puta ste se smijali kada biste najradije plakali? Koliko puta ste gurali kroz život 'na mišiće' kad snage jedva imate za ustati. Koliko puta ste imali para i sreće i bili okruženi hrpom ljudi, a kada nestane svega ostane tek dvoje-troje onih kojima ste bitni i kad ste nesretni i praznih džepova. Teški dani u našim životima pokazuju one koji uistinu vrijede i na čiju podršku možemo računati. Ali samo mi sami smo ti koji ipak sve to moramo podnijeti, iznijeti na svojim leđima, preživjeti. Posljedice znaju samo naše srce i tijelo“, započela je te dodala da šalje podršku svima kojima je ona potrebna, iako je to slaba utjeha.

„Ali da znate da su dani kada nam je teško i kada je svaki korak naprijed kao pomicanje planine - ono što se svima događa. Niste sami. Ima nas još koji se smješkamo samo da ne moramo objašnjavati da nam je nešto, i što nam je. Držite se, i da oni bolji dan čim prije dođu... Ili makar sunčani, i to nekad pomogne", napisala je glumica u opiu objave koja ima više od tisuću lajkova.

U komentarima su njoj pratitelji pružili podršku. "Bravo", pisali su. "Meni je u tim trenucima najbitnija sloga u kući. Kad nema para, kad ne ide... muž me zagrli i kaže: Ne brini... I idemo naprijed", napisala joj je jedna osoba, a u komentarima su bili i mnogobrojni emotikone podrške.

Inače, Marijana na svojem Instagram profilu često govori o teškim temama, bori se protiv nepravde, ali i objavljuje obiteljske i svoje fotografije. Na Instagramu glumicu prati skoro 30.000 ljudi.

