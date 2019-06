Petar Grašo i Mia Dimšić su na drugom i trećem mjestu, a ovo je najemitiranija pjesma u Hrvatskoj

HDS ZAMP još jednu godinu zaredom bilježi rast iznosa prikupljenih autorskih honorara. Stručna služba Hrvatskog društva skladatelja autorima i nositeljima prava će za prošlu godinu raspodijeliti gotovo 99 milijuna kn autorskih naknada, točnije 98.968.275,99kn. To je čak 9,42% više nego u prethodnoj godini i novi rekord.

Uz odbitke za troškove poslovanja i sredstva odvojena za socijalno-kulturne namjene, u prošloj je godini na ime autorskih naknada ukupno prikupljeno ukupno 137.617.108,51 kn. Uz poslovne rezultate, HDS ZAMP tradicionalno predstavlja i autore čija su djela zabilježila najveći broj emitiranja na radijskim i TV postajama u kalendarskoj 2018. To su, abecednim redom imena: Ante Pecotić, Branimir Mihaljević, Denis Dumančić, Husein Hasanefendić, Miro Buljan, Neno Belan, Predrag Martinjak, Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić i Zlatan Stipišić.

Foto: ZAMP

Od stranih imena u top 10 najemtiranijih autora prošle godine nalaze se uglavnom dobro poznata imena koja već desetljećima drže primat svjetske glazbene industrije: Bruce Springsteen, Bryan Adams, Ed Sheeran, George Michael, Sting, Mark Knopfler, Max Martin, Michael Jackson, Paul McCartney te Prince.

Najemitiranija domaća pjesma u 2018. bio je Porinom ovjenčani duet Vatre i Massima „Nama se nikud ne žuri“. Slijedi je „Ako te pitaju“ autorskog tandema Vjekoslave i Tončija Huljića u izvedbi Petra Graše, a na trećem mjestu je „Do posljednjeg retka“ u kojoj su se Miji Dimšić autorski pridružili Damir Bačić, Vjekoslav Dimter i Branimir Jovanovac.

Kod stranih pjesama na domaćem terenu „These days“ Rudimentala ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen je najemitiranija, a slijede je „Feel it still“ Portugal. The Man i „Girls like you“ Maroon 5 feat. Cardi B.

Služba je istodobno smanjila su troškove koje ima prilikom ostvarivanja prava, pa je taj postotak u odnosu na ukupno prikupljeni iznos najmanji dosad, i iznosi 21,64% od ukupno prikupljenog. Smanjenje tih troškova u odnosu na 2017. godinu iznosi 0,63%. Najveći udio u naplati, ukupno 88%, čine prava javnog priopćavanja glazbe (tzv. „mala prava“) među kojima su posebno rasle naknade od rastućih koncerata i priredbi. Rast od čak 93% zabilježila su online i digitalna prava što je posljedica izravnog licenciranja hrvatskog repertoara na online glazbenim servisima (YouTube, Google Play i Deezer) u 40 zemalja svijeta. Zabilježen je i veći prihoda iz inozemstva, od 22.7% Repertoar članova HDS-a najviše je zaradio u Sloveniji koju slijede Srbija, Mađarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Crna Gora.

Strana pak društva čijim će autorima HDS ZAMP poslati najviše novca za korištenje njihove glazbe na teritoriju Hrvatske su iz Ujedinjenog kraljevstva, SAD, Njemačke, Srbije i Francuske. Tijekom 2018., služba HDS ZAMP je evidentirala ukupno izvođenje 263.314 jedinstvenih glazbenih djela koja su emitirana putem medija ili uživo korištena sveukupno više od 7.3 milijuna puta.

- Navedeni rezultati, ugled HDS ZAMP-a u regiji i inozemstvu, kao i pozitivna medijska slika službe zasluga su i naših redovnih i pridruženih članova HDS-a u čije ime i obavljamo ovu djelatnost. Stoga zahvaljujem svima na uspješnoj suradnji, razumijevanju i podršci kroz pojedinačne projekte i ukupno poslovanje. Posebno, naravno, hvala svima koji razumiju i podržavaju sustav ostvarivanja autorskih prava, a takvih je među korisnicima glazbe u Hrvatskoj sve više. Sve smo više zemlja u kojoj se pitanje poštivanja i razvoja tih i srodnih prava podrazumijeva kao važan pokazatelj ekonomskog i kulturološkog napretka“, naglasio je Nenad Marčec, glavni direktor HDS ZAMP-a.