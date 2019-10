Paru kojem je zamalo propalo vjenčanje zbog Thomasa Cooka stiglo iznenađenje iz snova

Sharon Cook i Andrew Aitchison ovog su tjedna planirali put s prijateljima u Las Vegas, gdje su se namjeravki vjenčati. No, već uplaćeni aranžmani propali su nakon banrota tvrtke Thomas Cook. Ipak, Sharon i Andy dobili su vjenčanje iz snova.

Par iz Liverpoola kontaktirao je čuveni hotel Ceasar's Palace i organizirao im put iz Liverpoola. Uz to su im na vjenčanje doveli i gosta iznenađenja - ni manje ni više nego Roda Stewarta, koji im je otpjevao pjesmu "Have I Told You Lately", uz pratnju gitarista i violinista. Uz to su i dobili posebne ulaznice za njegov koncert u Las Vegasu u petak.

So @rodstewart just turned up at our wedding and sang to my wife! I can’t believe what has happened in the last week and this has just topped it off. Thank you Rod you’ve absolutely made our dream wedding you absolute legend. We Can’t wait to see you Friday #LikeACaesar #SirRod pic.twitter.com/xIv9QmJhnD