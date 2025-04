Parovi su neodlučni prije nove ceremonije, a trzavice izlaze na površinu: 'Ti si meni totalno nebitan!'

BRAK NA PRVU

Hrvoje ismijao pitanje o zaljubljenosti, stručnjaci zgroženi: 'Njegova je reakcija ponižavajuća'

Večera je počela mirno, no stručnjaci su svakom paru dali pismo s jednim pitanjem kako bi vidjeli koliko iskreno komuniciraju jedno s drugim i unutar grupe. Višnja i Darko odgovorili su da se ne mogu zamisliti u ljubavnom odnosu, a stručnjaci misle kako su oni došli do točke bez povratka dok je Višnja ponavljala kako ona ne može Darku dati pažnju koju on traži