Paradžiković nakon što je uvjetno osuđena otputovala u Ameriku: Postoje mnogo veće stvari od tebe samog

Novinarka i urednica Ivana Paradžiković (42) otišla je u Ameriku. Kako putuje po Americi, tako i objavljuje fotografije s raznih lokacija koje posjećuje. Na Instagramu se pratiteljima sada javila iz Arizone.

- Kada priroda stvara, nastaje umjetnost. Magični Antelope kanjon, Arizona. Wallpaper Microsoftovog desktopa je stvaran prizor! Naslovnica National Geographica uživo. Ako dođete u pravo vrijeme, to znači tijekom ljetnih mjeseci, kada je sunce visoko na nebu, najbolje oko podneva, kanjon osvjetljavaju sunčeve zrake. Izgleda…pa kao…ukazanje. Čarobno. Jedno od onih mjesta gdje osjetiš kako postoje mnogo veće stvari od tebe samog - napisala je Paradžiković uz spektakularne fotke iz kanjona.

Prije nekoliko dana posjetila je i Albuquerque u Novom Meksiku, grad koji je proslavila serija "Breaking Bad". A i Ivana je isto primijetila. "Iskupljenje u…Albuquerqueu! Početak moje američke avanture. Grad koji je proslavila serija Breaking Bad zapravo podsjeća na kulisu Last of Us", započela je Ivana svoju objavu i zatim opisala kako joj se čini grad.

"Sablasno prazan. Pola dana proveli smo pokušavajući pronaći prepaid karticu za mobitel. Nema na aerodromu. Nema u centru. Gdje god smo došli, svi su padali u trans zbog spoznaje da smo pješke, da hodamo. Ovdje nitko ne hoda! Pogotovo ne u kvartu u kojem smo napokon našli T-com trgovinu", napisala je i dodala kako kvart zovu "war zone". "Čak i najsimpatičniji dečko kojeg smo tu upoznali nosi pištolj u hlačama, a mI7 u kamionetu. Završio političke znanosti, pametan i iznimno ljubazan… zapravo kao i svi putem koje smo sreli, cak i beskućnici, meth ovisnici su nam pokušavali pomoći. Uglavnom, njemu je taman završila smjena pa nas je ponudio provesti gradom. Tad mi je pokazao automatsku pušku i nonšalantno pitao želim li pucati? Amerikancima je oružje dio svakodnevice. Oni su ludi za oružjem! Prodaje se u trgovinama uz ruksake – pancirke za osnovnoškolce", opisala je zabrinuta novinarka.

Zatim je napisala i nešto što ju je iznenadilo, a što je čak nazvala "bolesnim". "Objasnio mi je foru da, ako ti netko nepozvan i neželjen upadne na posjed, prvo ga moraš upozoriti, pucati u zrak, a onda pucati da ubiješ! Ja kažem: pa što ne u nogu, da ga onesposobiš i zoveš policiju? A ne, to je pokušaj ubojstva. Metak u glavu je samoobrana. Koliko bolesno. Pričati o oduzimanju nečijeg života s takvom lakoćom! A kažem, Jonathan je obrazovan, vidio svijeta. Posjeduje kuće koje iznajmljuje preko Airbnba, trguje dionicama i još radi smjenu u T-comu kako bi mogao normalno živjeti. Odveo nas je u restoran koji drži kartel. Nisam baš vadila mobitel i snimala. Kao što me bila i sramota odbiti hranu pa sam iz pristojnosti zagrizla najodvratnije nešto u životu: tacos od kravljeg jezika – zaključila je u objavi novinarka.

Podsjetimo, Ivana i novinar Provjerenog Ivan Čorkalo nepravomoćno su uvjetno osuđeni na po 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine jer su u prilogu emisije Provjereno na Novoj TV prije nešto više od tri godine počinili kazneno djelo "povrede tajnosti postupka".

"Časni sude, kriva sam. I znate što, opet bih učinila isto! Zakon nije moralni kompas! Ljudi koji su štitili Anu Frank, kršili su zakon. Oni koji su je ubili, poštivali su ga. Oduvijek sam činila po savjesti i moralnim načelima. Pogotovo u toj priči! Čak i po cijenu koju sam danas platila. Deset mjeseci uvjetno zbog povrede tajnosti postupka? Radije bih u zatvor, ako će to biti primjerena kazna jer sam pokušala zaštititi tu djevojčicu, izboriti se zbog stravične nepravde koja joj je počinjena", komentirala je osuđujuću presudu na svojim društvenim mrežama Ivana.

