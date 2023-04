Predstavljen program Melodije Jadrana: Na finalnoj večeri Jelena Rozga, Nina Badrić, Petar Grašo

Grad pod Marjanom nakon više od dva desetljeća ponovno ima dvije manifestacije koje će Splićane, ali i turiste, zabavljati u ljetne vruće noći. Oni ipak malo stariji sjetit će se Melodija Jadrana, festivala koji je stvarao hrvatsku glazbenu estradu u ljetne dane od 1993. pa sve do 2002. godine. U to vrijeme ovaj je festival bio najznačajniji glazbeni festival u Hrvatskoj. A namjerno ili ne, taj stari sjaj odlučan je vratiti glazbenik, producent, skladatelj i bivši direktor Splitskog festivala na čijem je čelu bio čak 15-ak godina - Tomislav Mrduljaš (60). Iskustva mu u ovom pogledu, dakle, ne nedostaje, a uz njega je u ulozi glazbenog producenta i kantautora stao Tonči Huljić (61), ali i Neno Belan (61) kao umjetnički producent.

Program ove nove manifestacije koja će se održati u Splitu od 23. do 25. lipnja ove godine u jedinstvenom prostoru Galerije Meštrović predstavljen je u novootvorenom restoranu i baru Mandrach u Splitu. Osim Mrduljaša, Huljića i Belana, program su predstavili i TBF i Aljoša Bašić, izvršni direktor Dalmacija koncerta.

Moderator i službeni voditelj cjelokupnog programa je bio Duško Ćurlić.

- Trudili smo se stvarno obuhvatiti sve i ponosan sam što su se odazvala najveća imena hrvatske glazbene scene. Ja mislim da ovaj grad zaslužuje puno glazbe i trudili smo se osmisliti program gdje mislimo da bi svatko mogao naći nešto za sebe - kazao je Mrduljaš na početku.

11.04.2023., Split - Predstavljen program Melodija Jadrana 2023. Neno Belan, Sasa Antic, Tomislav Mrduljas, Tonci Huljic. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Neno Belan kao umjetnički producent predstavio je program. - Zahvalan sam svima koji su se odazvali a svi koje smo pozvali su se stvarno odazvali. Ima 20-ak izvođača, ali neće biti toliko pjesama jer imamo i dueta, ali nećemo sada otkrivati još duete. Nema nikakvih nagrada, nema nikakve zle krvi, svi ćemo zajedno uživati - kazao je Belan.

Prvi dan rezerviran je za koncert "Misa Mediterana", a tim povodom obratio se i Tonči Huljić.

- Od predstavljanja Misa Mediterana je prošlo dvije godine i moja velika želja je bila baš da je predstavim u Splitu i evo je sada ovdje, stalno sam slušao pitanja kad ćeš opet biti u Splitu. Hana je prošle godine bila odsutna, bila je na porodiljnom pa smo imali zamjenu, ali evo - kazao je Huljić i dodao: - Mislimo da je ovaj put osigurana logistička podrška i mislimo da će se ljudi odazvati jer nema zle krvi, nema natjecanja, pokažite što nudite - poručio je Huljić

11.04.2023., Split - Predstavljen program Melodija Jadrana 2023. Jelena Rozga, Tonci Huljic Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Ovaj prestižni glazbeni događaj, koji su podržale nacionalne strukovne udruge Hrvatsko društvo skladatelja - ZAMP i Hrvatska glazbena unija, uživo će prenositi HRT. Kao što je najavljeno, "Melodije Jadrana" trajat će tri dana, a program izgleda ovako:

23. lipanj - MISA MEDITERANA - Publika će imati priliku poslušati i pogledati sakralni pop koncert "Misa Mediterana" Tončija Huljića i Hane Huljić.

24. lipanj - TBF ACOUSTIC - Druga večer posvećena je jednom od najzanimljivijih razdoblja splitske glazbene scene, trajno određenom originalnim zvukom. U Galeriji Meštrović izvest će se posebno pripremljeni akustični koncert grupe TBF.

25. lipanj - HIT LJETA - Finalna večer bit će večer novih, ranije neobjavljenih skladbi različitih glazbenih stilova najpriznatijih izvođača koji će iznjedriti HIT LJETA 2023.

Izvođači koji će na finalnom danu predstaviti svoj novi hit ljeta su: Zorica Kondža, Jelena Rozga, Petar Grašo, Nina Badrić, Doris Dragović, Neno Belan, Tedi Spalato, Tomislav Bralić i klapa Intrade, Matija Cvek, Giuliano, Jacques Houdek, Mia Dimšić, Marko Tolja, Goran Karan, Hari Rončević, Lorena, Jole, Rišpet, Ivica Sikirić Ico, Domenica, Pavel, Nataša Janjić, Ivo Perkušić, Elis Lovrić, klapa Kampane, Adi Šoše i Ivan Ive Županović.

Na predstavljanju programa bili su i brojni autori, izvođači i osobe iz javnog života kao što su: Jelena Rozga, Zorica Kondža, Goran Karan, Domenica, Giuliano, Hari Rončević, Joško Čagalj Jole, Lorena Bućan, Ivo Amulić, Tomislav Bralić, Ivo Perkušić i brojni drugi…

Za one koji nisu upoznati, podsjetimo da je Mrduljaš Splitski festival vodio od 2006. godine, no on od ove godine poprima novi identitet jer organizaciju preuzima tvrtka Wolfman j.d.o.o., na čelu sa Stevom Vučkovićem Stivijem, koja je, pomalo neočekivano, barem što se tiče samih glazbenika, odnijela pobjedu na natječaju Grada Splita i Turističke zajednice Grada Splita. I sam Mrduljaš bio je pomalo iznenađen što nisu prepoznali njegov program koji se oslanjao na tradiciju festivala. Zaista, kada pogledamo prijašnje godine, Splitski festival na Prokurative je vratio neke od najvećih zvijezda zabavne glazbe te se proširio na više dana i na druge lokacije u gradu pod Marjanom. Ali, čini se kako će Mrduljaš sve svoje ideje prebaciti na programe budućih Melodija Jadrana čiji se ovogodišnji datumi preklapaju sa Splitskim festivalom, koji će se ove godine održavati od 23. 6. do 25. 6. i od 29. 6. do 2. 7.

VIDEO Sanja Doležal: Imam bora, imam viška kila, ali ni ne nastojim izgledati kao da imam 25 godina