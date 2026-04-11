IZ VEČERE ZA 5

Pamtite li RTL-ova voditelja Marka Lušića? Više nije dio medijskog svijeta, a iznenadit će vas čime se danas bavi

11.04.2026.
u 15:00

Po odlasku s televizije, planirao je pokrenuti vlastiti kulinarski format, no unatoč osmišljenom konceptu i suradnji s kuharom, projekt nije pronašao put do malih ekrana. Naposljetku se Lušić okrenuo poduzetništvu te danas vodi vlastitu tvornicu za preradu mesa

Marko Lušić postao je prepoznatljivo lice RTL-a početkom 2000-ih kao voditelj tadašnjeg noviteta, kulinarske emisije "Večera za 5". Kao jedan od najpopularnijih voditelja, bio je pod stalnim povećalom javnosti, koja je s posebnim zanimanjem pratila njegove privatne i ljubavne odnose. Karijeru na RTL-u nastavio je angažmanima u projektima poput showa "Hrvatska traži zvijezdu", "Exploziva" te "Big Brothera". Po odlasku s televizije, planirao je pokrenuti vlastiti kulinarski format, no unatoč osmišljenom konceptu i suradnji s kuharom, projekt nije pronašao put do malih ekrana. Naposljetku se Lušić okrenuo poduzetništvu te danas vodi vlastitu tvornicu za preradu mesa.

– Nakon tri godine iskustva u televizijskoj emisiji i pokretanja web stranice Kuhari, nešto je i ostalo pa mi nije bilo teško pripremati meso. Zadnje tri godine intenzivno sam u mesu jer tata, ja i partner imamo tvornicu za preradu mesa divljači ''Gastral'' – kazao je Lušić u jednom intervju prije nekoliko godina. Marko Lušić ostao je u ovom poslu i sada je vlasnik tvornica za preradu mesa divljači koja se zove Grof Dvorski i čija je središnjica u Čazmi. U razgovoru za Čazma.hr Marko je otkrio zašto je baš Čazmu odabrao za mjesto u kojem je otvorio svoje poduzeće.

– Zato što volim Čazmu. Lijepo mi je ovdje. Super su mi ljudi, a na jako malom prostoru je koncentracija tolikog znanja da je to čudesno. Trebate li električara, zidara ili bilo kakvog majstora, dovoljno je otići u krug od 100 metara, pitati i dobijete odgovor – rekao je Lušić. Markov brend Grof Lovski prvi je i jedini domaći brend posvećen proizvodnji trajnih i polutrajnih mesnih i suhomesnatih proizvoda od domaće divljači, a Lušić kaže kako meso koje koriste prolazi stroge kontrole.

– Što se tiče naših proizvoda, oni nisu u potpunosti od divljači. Nismo htjeli staviti samo meso divljači jer bi proizvodi bili prejaki mirisom, pretamni i preskupi. Htjeli smo napraviti idealnu kombinaciju, omjer mesa divljači i mesa domaće svinje, kako bi naš proizvod učinili dostupnijim široj masi ljudi – rekao je bivši televizijski voditelj.

poduzetnik televizija voditelj marko lušić RTL showbiz

