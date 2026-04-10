Ian i Marin napustili su Survivor: 'Nije ih baš lijepo ispratiti, nije im ni vatra ugašena'

Napetost u žutom plemenu kulminirala je na plemenskom vijeću nakon poraza na posljednjem poligonu, a odluka koja je uslijedila zauvijek je promijenila njihov daljnji put. Suočeni s pravilima igre, morali su odabrati dvoje svojih članova za eliminacijsku borbu, no situacija se razvijala u smjeru koji nitko nije mogao predvidjeti. Marin je otvoreno progovorio o svojoj ozljedi i vlastitim ograničenjima te jasno dao do znanja kako više ne može nastaviti dalje: „Kokoš bez noge sam. Ne mogu dati sto posto od sebe s čim nisam sretan. Uvjeren sam da nisam teška artiljerija koja će trebati kada se ujedine plemena. Koja je poanta ako se borim polovično?“, objasnit će Marin. Njegove riječi izazvat će podijeljene reakcije, a Čedomir će priznati: „Bila mi je pala volja za borbe u igrama jer volim da onaj tko mi je protivnik isto želi pobijediti. Smatram da je ljudski razmisliti i donijeti zaključak, kako se tko izbori s tim.“

Dunja koja je bila izabrana u zelenom plemenu za eliminacijsku borbu ponovno je progovorila o svojoj poziciji u plemenu: „Meni je svaki plemenski težak kad sam izglasana, ali nasmijem se. Očito sam im laka meta i nadam se da ću svaki put izbacivati ljude. I dalje sam na tapeti i borit ću se najvjerojatnije i sljedeći put.“ Marin je dobio šest glasova, a Marko je imenovao drugog kandidata: „Nominiram Iana kao drugog člana plemena za eliminacijsku borbu. Mislim da je izgubio bitku sa samim sobom i da je odlučio da bude nominiran... zaslužio je da ode ako je tako odlučio“.

No rasplet je bio iznenađujući jer su Ian i Marin odbili sudjelovati u borbi, čime je njihov put u Survivoru završio. Povratak u kamp donio je gorčinu, a Roko je zaključio: „Došli smo se svi ovdje igrati. Ljudi odustaju zbog iks ipsilon razloga, ali nije ih baš lijepo ispratiti. Nije im ni vatra ugašena“, rekao je Roko kad se žuto pleme vratilo u svoj kamp bez Iana i Marina. Unatoč svemu, Boris je završio večer novom energijom: „Sad dajemo gas nas osmero. Sutra je novi dan, novi poligoni, sutra kidamo“. Kako će dalje izgledati bitke na poligonima i u eliminacijskim borbama, ne propustite pogledati u narednim uzbudljivim epizodama Survivora.