SRETNI I NAKON SHOWA

Anastasija i Petar iz 'Gospodina Savršenog' otkrivaju u kojem trenutku su shvatili da su zaljubljeni

Foto: RTL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
11.04.2026.
u 12:00

Nakon završetka snimanja u Grčkoj, par je postao nerazdvojan, a njihov se odnos dodatno produbio. Anastasia kaže da je u showu dobila upravo ono što je tražila

U završnici showa "Gospodin Savršeni" Petar je odabrao Anastasiju i od početka showa bilo je jasno kako se između njih stvara posebna povezanost, a to je bilo vidljivo i tijekom njihovog susreta uoči same Petrove finalne odluke. Čim ju je ugledao njihov susret odmah je počeo poljupcem.  „Energija koju imamo nas dvoje - to je smisao svega. Ovakve osjećaje nisam imao dulji period, da mi se djevojka u kratko vrijeme jako svidi i da, može se reći da sam zaljubljen“, rekao je Petar u finalnoj emisiji. Gledatelji su od početka slutili kako je njihova povezanost iskrena, a sada su Petar i Anastasija za RTL ispričali u kojem trenutku su shvatili da se među njima rađa ljubav.

"Ono što je presudilo meni jesu ti prvi trenuci s Anastasijom. Mislim da sam ja već poslije ključa slutio da će ona biti ta s obzirom na to da je za tako kratko vrijeme probudila u meni nešto što nisam dugo osjetio. Kasnije sam imao priliku bolje je upoznati i bio sam oduševljen koliko je predivna djevojka - ne samo izvana nego i iznutra", izjavio je Petar. Anastasia je dodala kako je svaki detalj bio važan za njihov odnos "Sitnice su mi puno značile - pogledi na cocktail partyju, kao i osjećaj mira koji imam kad sam uz njega. Ako bih morala izdvojiti prekretnicu, to je definitivno bio trenutak kada sam dobila ključ. Vrijeme koje smo proveli bez kamera, upoznavanje bez filtera - to je imalo veliku ulogu u mojoj odluci", rekla je. 

Nakon završetka snimanja u Grčkoj, par je postao nerazdvojan, a njihov se odnos dodatno produbio. Anastasia kaže da je u showu dobila upravo ono što je tražila. Najveći izazov bio im je period tajnosti prije emitiranja, kada su živjeli zajedno, ali se nisu smjeli pojavljivati u javnosti. Ipak, prepreke su uspješno svladali kroz kompromis i slušanje. Za Petra ima samo riječi hvale, opisujući ga kao pažljivog i lijepo odgojenog muškarca koji zna voljeti. Iako imaju zajedničke planove za budućnost, detalje su odlučili zadržati samo za sebe.

Tko želi biti milijunaš?
Video sadržaj
TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Student osvojio 10.000 eura, odustao na pitanju o hrvatskom vojskovođi, znate li odgovor?

Na pitanju iz povijesti, vrijednom 18.000 eura, tražilo se tko je poginuo tijekom povlačenja dok se pokušavao ukrcati na brod koji nije mogao isploviti iz pličine. Šimun je na 12. pitanju odlučio završiti igru i odustati te zadržati osvojenih 10.000 eura. Kasnije je poručio Tariku da bi se odlučio za odgovor Petar Berislavić, no točan odgovor je Petar Kružić, pa sreća da je ispravno prosudio

BRITANCI U ŠOKU

VIDEO Supertalent na udaru kritika nakon bizarnog nastupa: Natjecatelj se samoozljeđivao i krvario na pozornici

Odluka žirija da ga pusti dalje izazvala je bijes na društvenim mrežama. Gledatelji su osudili produkciju i ITV zbog emitiranja takvog sadržaja u udarnom terminu, opisujući nastup kao glorifikaciju samoozljeđivanja. "Upravo smo vidjeli čovjeka kako se samoozljeđuje na televiziji, a vi ste glasali da prođe dalje. To je sve što je krivo s današnjim svijetom", napisao je jedan korisnik na platformi X

