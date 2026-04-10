Slavna manekenka o tamnoj strani posla: Slali su me muškarcima koji bi me dočekali u kućnom ogrtaču

Paulina Porizkova, bivša manekenka i glumica, progovorila je o obrascu seksualnog uznemiravanja koji je kao tinejdžerica uočila u modnoj industriji. Manekenka češkog podrijetla (60) na Instagramu je objavila video u kojem je opisala nekoliko neugodnih susreta s početka svoje karijere, kada je imala samo 15 godina. „Ponekad su ljudi kod kojih sam dolazila bili pristojno odjeveni i sjedili u uredima, a ponekad su to bili muškarci srednjih godina u neurednim stanovima koji su me samo htjeli fotografirati, onako usput, po mogućnosti u toplesu“, rekla je govoreći o tzv. ‘go-and-see’ pozivima na koje ju je slala njezina manekenska agencija.

„Više ni ne znam broj muškaraca u otvorenim kućnim ogrtačima koji su me dočekivali u hotelskim sobama ili stanovima u koje su me slali agencija ili klijenti. Sve sam to uzimala zdravo za gotovo“, nastavila je Porizkova i dodala: „Mislila sam da je moj posao skidati se, ponovno se oblačiti i onda kreativno učiti kako odbijati napaljene muškarce tako da ih ne uvrijedim i ne izgubim posao.“ Manekenka koja je ispisala povijest pozirala je i za Sports Illustrated, a rekla je kako je tek devedesetih godina, nakon što je vidjela emisiju Oprah Winfrey o seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu, uspjela shvatiti što joj se zapravo događalo. Svoje je iskustvo povezala s aktualnom kontroverzom oko objave novih dokumenata iz istrage protiv Jeffreyja Epsteina, osuđenog za trgovinu velikim brojem maloljetnih djevojaka, te je video označila hashtagovima „Epstein“, „Epstein files“ i „justice“.

„Kada dijete stavite u bilo kakvu situaciju, ono će se prilagoditi. To je ono što je kod djece nevjerojatno, beskrajno su prilagodljiva, ali i potpuno usmjerena na sebe, što znači da ih je lako okriviti za bilo što i da će to slijepo prihvatiti“, rekla je. „Naravno, to može boljeti i može biti loše, ali ako vam odrasla osoba kaže da je to tako kako treba biti, tko ste vi, dijete, da se bunite?“ „Zbog toga su djeca najlakša meta“, nastavila je. Govoreći izravno u kameru, Porizkova se osvrnula i na one koji smatraju da je tinejdžer dovoljno star da se više ne smatra djetetom. „Ako niste sigurni koliko je točno dijete staro… onda ili nemate dijete ili nemate dovoljno ljudskosti da se sjetite kako je to bilo biti dijete“, zaključila je.