Palača ponovno u strahu, na YouTubeu osvanuo dokumentarac kojeg je kraljica zabranila još 1969.

Dokumentarni film koji je snimao tijekom 75 dana 1969. godine sniman je u želji da modernizira članove kraljevske obitelji, a osobito kraljicu. Iza svega je stajao princ Phillip koji je u palaču doveo televizijsku ekipu, no taj dokumentarac nije prošao kako su planirali.

Kraljica Elizabeta II zabranila je njegovo daljnje prikazivanje, nakon premijere na BBCu još prije 50 godina zbog pretjeranog intimnog uvida u njihov život. No, iako ju nije smetalo samo to što se previše intimno prikazuje njihov život, zasmetale su je reakcije javnosti koje nisu bile pretjerano dobre. Taj je dokumentarac misteriozno sada bio 'procurio' na YouTube, no čini se kako je ponovno maknut jer ga na toj adresi više nema.

Nije poznato tko ga je objavio, no u filmu koji traje 110 minuta publici se nisu svidjele neke scene te su kraljevsku obitelj ponov no dočekali na nož. Primjerice, izjava kraljice da je američki ambasador Walter Annenberg 'gorila' te ona princa Phillipa kad traži da ga se preveze avionom jer mu se ne sviđa ideja da tri sata putuje autom. Zbog svega toga su ih ismijavali i 1969., ali i sada ponovno.

Sada se Buckinghamska palača ponovno obrušila na BBC te je ovoga tjedna krenula u žestoku svađu s njima nakon što je na YouTubeu osvanuo 'sporni' dokumentarac. Čini se, uspjeli su ga ponovno maknuti.

Televizijska ekipa je neumorno radila, uhvatili su 43 sata totalno nemontiranih snimaka. Javnost se ponovno prisjetila dokumentarca zahvaljujući seriji 'Kruna', u kojoj je prikazano vrijeme snimanja i događaji koji su se onda zbivali u kraljevskoj obitelji. Ni ta im serija nije bila po volji te su inzistirali od Netflixa da na svaku epizodu stave oznaku "fikcija".