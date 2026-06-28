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PREDIVNA OBITELJ

FOTO Prezgodna supruga Brune Perkovića otkrila gdje provode vrijeme dok traje SP: 'Raj'

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
28.06.2026.
u 22:00

Da je riječ o pravom raju na zemlji, njegova supruga, voditeljica i bivša manekenka Iva Šarić, potvrdila je na svom Instagramu

Dok su oči javnosti uprte u nastupe reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, bivši kapetan Dinama Bruno Petković, koji se nije našao na popisu izbornika Dalića, vrijeme provodi na egzotičnoj destinaciji. Da je riječ o pravom raju na zemlji, njegova supruga, voditeljica, bivša manekenka i ekonomistica Iva Šarić, potvrdila je na svom Instagramu, podijelivši s pratiteljima idilične fotografije s Mauricijusa. Posebnu pažnju privukla je ona na kojoj njezin suprug Bruno na pješčanoj plaži uživa sa sinčićem Adrianom. Uz seriju fotografija koje prikazuju tirkizno more i palme, voditeljica je kratko napisala "Raj", dajući do znanja kako obitelj provodi dane daleko od nogometne groznice. Objavu možete pogledati OVDJE.

Foto: Instagram

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Ljubavna priča Ive i Brune započela je krajem 2019., nakon što je nogometaš gostovao u emisiji koju je vodila. Vezu su dugo držali podalje od javnosti, a da su par, saznalo se tek kad je otkrivena Ivina trudnoća. U travnju 2021. stigao je sin Adrian, a vjenčali su se u prosincu 2023. na njezin 35. rođendan. Iva iz prethodnog braka s nogometašem Jerkom Lekom ima sinove Carlosa i Leona.

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Unatoč tome što ne sudjeluje na prvenstvu, Petković ostaje važan dio novije povijesti hrvatskog nogometa. Za reprezentaciju je zaigrao 42 puta i postigao 11 pogodaka, a s vatrenima je osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu 2022. i srebro u Ligi nacija 2023. Nakon sedam godina u Dinamu, karijeru je nastavio u turskom prvoligašu Kocaelisporu.
*dijelom uz korištenje AI
Ključne riječi
Bruno Petković Iva Šarić mauricijus ljetovanje showbiz

Komentara 1

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Avatar mladen111
mladen111
22:08 28.06.2026.

Jeste mislili na Marka Perkovića, Josipa Perkovića ili ipak Brunu Petkovića?

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