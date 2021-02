Tony Cetinski uoči nastupa na Dori: Uzeo sam kredit da mogu to sve financirati

Tony Cetinski s Kristijanom Kikijem Rahimovskim 13. veljače nastupa na Dori 2021. s pjesmom "Zapjevaj, sloboda je" koju autorski potpisuje Rahimovski.

- Znači, da je normalno doba, da nije korone i svega ovog što nam se desilo, ne znam bih li se toliko potrudio i uložio financijskih sredstava. Uzeo sam kredit! Uzeo sam kredit da mogu to sve financirati. Angažiran je nastup, angažirana je tematika, na kraju krajeva pjesma nije spora, dobra je, ima dosta ritma, dosta je energična - iskreno je Cetinski gostujući u emisiji IN Magazin priznao kako bez kredita ne bi uspio osigurati sredstva za nastup na Dori.

Ministarstvo kulture i medija i Hrvatska glazbena unija krajem godine objavili su rezultate Poziva za predlaganje koncertnih programa u okviru projekta ‘Jer svirati se mora’ kojim se osigurava pomoć pri organizaciji koncerata tijekom pandemije, a ukupan iznos od 5,2 milijuna kuna osigurava ministarstvo. Prema rezultatima koje je objavio HGU, najveći iznos od 300 tisuća kuna dodijeljen je za pet koncerata - koncert Parnog valjka u Areni Zagreb u svibnju 2021. te četiri koncerta u pulskoj Areni u svibnju i lipnju koje će održati Prljavo kazalište, Tony Cetinski, Gibonni i Petar Grašo. Cetinski se sada osvrnuo na to što konkretno ta potpora znači.

- To su potpore koje su namijenjene organizatorima koncerata. To nisu potpore koje idu u džep Tonyju Cetinskom, Petru Graši, Gibonniju, Parnom valjku, Prljavom kazalištu. 30 tisuća kuna recimo za koncert u Areni u Puli, gdje organizator koncerata dobiva, ne Tony Cetinski, kao potporu. Hvala, to je je lijepo ako netko hoće pomoć, ali ja sam, ne budi lijen, otišao, pogledao koliko me koštao zadnji koncert u Areni Pula. Zadnji koncert u Areni Pula troškovi su bili 2 milijuna kuna. Isto kao u zagrebačkoj areni. Ni Petar Grašo, ni ja, ni Gibo ne dobivamo tih 30 tisuća kuna, nego organizator koncerta koji je jadan natjeran da radi koncert za koji ne zna kakav će biti financijski ishod - rekao je.