FOTO Mnogi su mislili da će razlika u godinama presuditi ovoj ljubavi, ali Iris Livaja je najveća podrška suprugu

Kapetan Hajduka Marko Livaja napustio je pripreme na Bledu te se vratio u Split nakon što je, prema neslužbenim informacijama, došlo do kršenja klupskog disciplinskog pravilnika i sukoba unutar momčadi.
Kapetan Hajduka Marko Livaja napustio je pripreme na Bledu te se vratio u Split nakon što je, prema neslužbenim informacijama, došlo do kršenja klupskog disciplinskog pravilnika i sukoba unutar momčadi.
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
Klub je u nedjelju navečer potvrdio kako je Livaja udaljen s priprema zbog nepoštivanja internih pravila, no nije otkrio detalje koji su prethodili toj odluci. 
Klub je u nedjelju navečer potvrdio kako je Livaja udaljen s priprema zbog nepoštivanja internih pravila, no nije otkrio detalje koji su prethodili toj odluci. 
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Dok se o njegovoj sportskoj budućnosti posljednjih dana mnogo govori, Livaja privatno već godinama uživa u stabilnom obiteljskom životu sa suprugom Iris Livajom, djevojački Rajčić. Bivša manekenka i nekadašnja prva pratilja Miss Hrvatske 1997. godine uz nogometaša je od 2014. godine, a zajedno imaju dvoje djece, kćer Elizabetu i sina Lorenza.
Dok se o njegovoj sportskoj budućnosti posljednjih dana mnogo govori, Livaja privatno već godinama uživa u stabilnom obiteljskom životu sa suprugom Iris Livajom, djevojački Rajčić. Bivša manekenka i nekadašnja prva pratilja Miss Hrvatske 1997. godine uz nogometaša je od 2014. godine, a zajedno imaju dvoje djece, kćer Elizabetu i sina Lorenza.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Brojni navijači Hajduka upravo su Iris pripisivali veliku zaslugu za Livajinu odluku da ostane u Splitu, zbog čega je među Torcidom stekla status svojevrsne "kraljice Torcide".
Brojni navijači Hajduka upravo su Iris pripisivali veliku zaslugu za Livajinu odluku da ostane u Splitu, zbog čega je među Torcidom stekla status svojevrsne "kraljice Torcide".
Foto: Zvonimir Barisin
Share
Podijeli
OGLAS
Sam Livaja nikada nije skrivao koliko mu supruga znači te je često isticao da mu je najveća životna i profesionalna podrška.
Sam Livaja nikada nije skrivao koliko mu supruga znači te je često isticao da mu je najveća životna i profesionalna podrška.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Par je svoju dugogodišnju vezu okrunio i crkvenim vjenčanjem u crkvi sv. Stjepana na splitskom Sustipanu. Svečanost je održana u intimnoj atmosferi pred stotinjak uzvanika, a nakon obreda slavlje je nastavljeno u restoranu Adriatic.
Par je svoju dugogodišnju vezu okrunio i crkvenim vjenčanjem u crkvi sv. Stjepana na splitskom Sustipanu. Svečanost je održana u intimnoj atmosferi pred stotinjak uzvanika, a nakon obreda slavlje je nastavljeno u restoranu Adriatic.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Za glazbeni dio večeri bili su zaduženi Jelena Rozga i Milan Terze, dok je goste u jednom trenutku iznenadila i Doris Dragović.
Za glazbeni dio večeri bili su zaduženi Jelena Rozga i Milan Terze, dok je goste u jednom trenutku iznenadila i Doris Dragović.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Vjenčanje je predvodio fra Žarko Relota, župnik Bilog Briga u Zadru, koji je ranije medijima otkrio kako je Iris bila njegova učenica na vjeronauku još u osnovnoj i srednjoj školi. Upravo je to bio jedan od razloga zbog kojeg su ga mladenci odabrali da predvodi njihovo vjenčanje.
Vjenčanje je predvodio fra Žarko Relota, župnik Bilog Briga u Zadru, koji je ranije medijima otkrio kako je Iris bila njegova učenica na vjeronauku još u osnovnoj i srednjoj školi. Upravo je to bio jedan od razloga zbog kojeg su ga mladenci odabrali da predvodi njihovo vjenčanje.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Njihova ljubavna priča traje više od desetljeća, a iako su im zbog razlike od 14 godina mnogi na početku predviđali kratak vijek veze, Iris i Marko pokazali su suprotno.
Njihova ljubavna priča traje više od desetljeća, a iako su im zbog razlike od 14 godina mnogi na početku predviđali kratak vijek veze, Iris i Marko pokazali su suprotno.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Bivša manekenka jednom se na društvenim mrežama prisjetila njihova upoznavanja riječima: "Ne postoji vrijeme ili mjesto za pravu ljubav. Ona se događa slučajno, u otkucaju srca, u jednom bljeskovitom trenutku." Upravo su svojim skladnim odnosom dokazali da su godine, barem u njihovu slučaju, doista samo broj.
Bivša manekenka jednom se na društvenim mrežama prisjetila njihova upoznavanja riječima: "Ne postoji vrijeme ili mjesto za pravu ljubav. Ona se događa slučajno, u otkucaju srca, u jednom bljeskovitom trenutku." Upravo su svojim skladnim odnosom dokazali da su godine, barem u njihovu slučaju, doista samo broj.
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/