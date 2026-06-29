FOTO Mnogi su mislili da će razlika u godinama presuditi ovoj ljubavi, ali Iris Livaja je najveća podrška suprugu
Kapetan Hajduka Marko Livaja napustio je pripreme na Bledu te se vratio u Split nakon što je, prema neslužbenim informacijama, došlo do kršenja klupskog disciplinskog pravilnika i sukoba unutar momčadi.
Dok se o njegovoj sportskoj budućnosti posljednjih dana mnogo govori, Livaja privatno već godinama uživa u stabilnom obiteljskom životu sa suprugom Iris Livajom, djevojački Rajčić. Bivša manekenka i nekadašnja prva pratilja Miss Hrvatske 1997. godine uz nogometaša je od 2014. godine, a zajedno imaju dvoje djece, kćer Elizabetu i sina Lorenza.
Par je svoju dugogodišnju vezu okrunio i crkvenim vjenčanjem u crkvi sv. Stjepana na splitskom Sustipanu. Svečanost je održana u intimnoj atmosferi pred stotinjak uzvanika, a nakon obreda slavlje je nastavljeno u restoranu Adriatic.
Vjenčanje je predvodio fra Žarko Relota, župnik Bilog Briga u Zadru, koji je ranije medijima otkrio kako je Iris bila njegova učenica na vjeronauku još u osnovnoj i srednjoj školi. Upravo je to bio jedan od razloga zbog kojeg su ga mladenci odabrali da predvodi njihovo vjenčanje.
Bivša manekenka jednom se na društvenim mrežama prisjetila njihova upoznavanja riječima: "Ne postoji vrijeme ili mjesto za pravu ljubav. Ona se događa slučajno, u otkucaju srca, u jednom bljeskovitom trenutku." Upravo su svojim skladnim odnosom dokazali da su godine, barem u njihovu slučaju, doista samo broj.