Oženio se sin Daniela Popovića! Mladenci su pripremili posebno iznenađenje, a ova su poznata lica bila među uzvanicima

Glazbenika Sebastiana Popovića mnogi prepoznaju po njegovom slavnom ocu Danielu Popoviću, ali i njegovom sudjelovanju u showu 'Ženim sina', a Sebastian je jučer izgovorio sudbonosno 'da'. Naime, Danielova supruga Aleksandra otkrila je na društvenim mrežama kako su se ona i pjevač sinoć proveli u jednom zagrebačkom restoranu, a podijelila je fotografije mladenaca te tako istaknula da je Sebastian uplovio u bračnu luku.

- Zabava na svadbi Danielovog sina Sebastiana i njegove Magdalene je na mjestu - napisala je pored fotografija te tako otkrila ove lijepe vijesti. Na fotografijama možemo vidjeti i da je mladenka zasjala u dugoj bijeloj vjenčanici te da su među uzvanicima bila i brojna poznata lica, pa je tako sa sretnim parom slavila bivša miss Jugoslavije Ana Sasso, Snježana Dujmić i mnogi drugi.

Podsjetimo, Sebastian je nedavno medijima otkrio da planira vjenčanje u studenom, no nije govorio o točnom datumu, a govorio je i o njihovoj ljubavnoj priči.

- Ja sam išao poslovno na put u Berlin i upoznali smo se u avionu. Ona je radila kao stjuardesa i ja sam je zatražio broj mobitela i taj isti dan smo popili piće u Berlinu i tako je nekako nastala naša ljubav - priznao je mlađi Popović za IN magazin u društvu zaručnice Magdalene.

Samo nakon pola godine veze pala je odluka da svoju ljubav okrune i brakom. - Kad osjetiš da je to - to i osjetiš da je pravi trenutak nema se što čekati, netko će reći prebrzo, netko će reći to tako treba biti ali kad znaš da je to - to nemaš kaj čekat - istaknuo je tada te najavio da spremaju i posebno iznenađenje. Naime, Sebastian je otkrio da su on i Magdalena pripremili i duetsku pjesmu za prvi ples.

- Radi se o duetu, pjesmu je potpisao Miro Buljan. I neizmjerno smo sretni što je to ovako ispalo, ja sam Miri predstavio Megi, Miro je bio oduševljen s tom idejom i snimili smo zajednički duet. Mislim da će biti jedna lijepa zanimljiva radio pjesma, pozitivnog vajba koja će pričati na neki način i o nama - dodao je Sebastian.

Sebastian je inače sin glazbenika Danijela Popovića i bivše manekenke Sanje Bjedov, koja je nakon karijere na pisti postala vlasnica modne agencije. Sanja i Danijel bili su u braku od 1986. do 1996. godine, a osim Sebastiana, imaju i kći Kim. Pjevač ima još dvoje djece, sina Dominika kojeg je dobio sa spisateljicom i glumicom Sandrom Petrž te kćer Anamariju koju je dugo skrivao od javnosti. Danijel je od 2006. godine u braku s Aleksandrom, koja je u dobrim odnosima s njegovom bivšom suprugom Sanjom.

Valja istaknuti i da je ova zanimljiva obitelj prije nekoliko godina sudjelovala u showu 'Ženim sina' u kojem je mama Sanja pokušala sinu Sebastianu pomoći kod odabira prave osobe za njega.

