Prepoznajete li glumca s fotografije? Zvijezda omiljene humoristične serije danas izgleda sasvim drugačije

Glumac Jim Parsons (51), kojeg je proslavila uloga uštogljenog, ali briljantnog znanstvenika Sheldona Coopera u seriji 'Teorija velikog praska', nedavno je uhvaćen u šetnji New Yorkom. Fotografi su ga snimili u nesvakidašnjem izdanju. Glumac je na sebi nosio crnu majicu, traper hlače, crne sunčane naočale i na leđima ruksak, dok je u rukama držao ceker torbu. Međutim, za oko fanova posebno je zapela njegova gusta brada i neuredna frizura, na temelju kojih se teško može zaključiti da se radi o istoj osobi koja je utjelovila simpatičnog štrebera iz omiljene humoristične serije.

Parsons je u trenutku kad su fotografije nastale navodno ulazio u kazalište u kojem je igrala njegova nova predstava. Naime, on trenutno glumi na Broadwayju u predstavi 'Our Town', za čiju ulogu se i pripremao tako što je potpuno promijenio svoj izgled. Najnoviju fotografiju slavnog Amerikanca možete pogledati u nastavku teksta.

Podsjetimo, Parsons je prije koju godinu gostovao u emisiji SiriusXM-a voditelja Jesseja Caglea. Svojim pojavljivanjem u spomenutoj emisiji iznenadio je fanove kad je osvanuo potpuno oblajhan! - Karantena uzrokuje promjene. Htio sam zabaviti supruga - nasmijao se tada 47-godišnji Parsons dok je objašnjavao voditelju svoju promjenu. Parsons i njegov suprug Todd Spiewak vjenčali su se 2017. godine nakon 15 godina veze. Inače njih dvoje upoznali su se u spoju naslijepo u karaoke baru, a Spiewak je tada pjevao "I Found Someone" od Cher.

- Upoznao sam ovog tipa (ovaj s mikrofonom) prije 14 godina i to je bila najbolja stvar koja mi se dogodila u životu, bez konkurencije. Jedan od najboljih poklona koji mi je poklonio je to što me više ne vodi na karaoke. Također, ovaj selfie napravljen je s pravim apartom, budući da naši mobiteli tada nisu imali kamere - stoji napisano ispod jedne stare objave na Instagramu u povodu njihove godišnjice.

Parsons je 2012. tiho "izašao iz ormara", kada su u New York Timesu o njemu pisali kao o "homoseksualcu u 10-godišnjoj vezi". Sam Parsons je u godinama koje su slijedile često govorio o svojoj vezi, kako u intervjuima, tako i na društvenim mrežama. Na dodjeli Emmyja 2013. posebno se zahvalio svom dečku Toddu "najboljoj osobi na planetu".

Inače, 'Teorija velikog praska', u kojoj se Parsons proslavio, prikazivala se između 2007. i 2019. godine te u tom periodu stekla status jedne od najpoplarnijih američkih humorističnih serija. Radnja obuhvaća grupu genijalnih, ali istovremeno i društveno čudnih znanstvenika koji se konstantno nalaze u čudnim i humorističnim situacijama za koje trebaju pronaći riješenje. Jim je utjelovio fizičara Sheldona Coopera, a za ulogu je osvojio četiri nagrade Emmy i Zlatni globus.

