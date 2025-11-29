Naši Portali
ISKRENA ISPOVIJEST

Ovo su svi čekali! Maja Šuput odgovorila na glasine o odnosu sa Šimom Elezom, evo što je poručila

VL
Autor
Vecernji.hr
29.11.2025.
u 10:30

Pjevačica se napokon osvrnula na neprestana šuškanja o prirodi svog odnosa s Gospodinom Savršenim

Pjevačica Maja Šuput odlučila je stati na kraj nagađanjima koja tjednima pune medijske stupce te je otvoreno progovorila o svom odnosu s Gospodinom Savršenim, Šimom Elezom. - Danas smo marketinški trik, drugi dan smo partneri. Danas sam čak uspjela pročitati, obzirom da nismo već par dana bili u medijima i na Instagramu, da li je to kriza. Pa evo sad ne znam, znači nije dobro kad ima previše jer ljudima bude više loše od tebe. Nije dobro ni kad te nema jer onda vjerojatno nešto ne valja. Ne znam gdje je taj balans. Možda trebam pitati neke agencije. Znači dva dana izađi na slici, pa četiri ne - kaže pjevačica u razgovoru za IN Magazin kako ju posebno zabavlja dinamika kojom se mijenjaju javne interpretacije njihovog odnosa, kao i to da je u jednom trenutku mislila da će doslovno "iskočiti iz paštete".

Unatoč raznim teorijama, Maja tvrdi da joj ne smeta što svatko ima svoju verziju njezina života: - Svatko nešto čuje iz provjerenog izvora, samo ne znam koji je to pouzdani izvor tako da bi ja ljudima pustila maštu na volju, zašto da im ubijem tih 5 minuta dobrog tračeraja na kavi. Jedino što znam je da će ljudi, bez obzira na viđeno ili neviđeno, sami kreirati svoju priču - poručuje Šuput. Također naglašava da je iznimno transparentna prema svojoj publici: - Moj život je poprilično javan. Transparentna sam, pokazujem gdje sam, moj Instagram je reality life, pokazujem s kim sam i što radim - onoliko koliko želim. Ne znam što više ljudima treba - rekla je pjevačica.

FOTO Mokra i gola tijela! Za Maju Šuput i njenog Šimu nema zime, evo kako brutalno uživaju
1/40

Nakon što odradi sve nastupe Maja u siječnju planira odmor na dalekoj destinaciji jer, kako kaže, ne voli snijeg, a na pitanje hoće li joj se na tom odmoru pridružiti i Šime, zagonetno poručuje: - Pa pogledajte na mom Instagramu - najavila je nove nastavke uzbuđenja Šuput. Podsjetimo, ranije ovog mjeseca dvojac se javio iz Dubaija, gdje su uživali na krovu luksuznog hotela s 'infinity' bazenom i spektakularnim pogledom na grad.

Pjevačica je podijelila galeriju fotografija uz jednostavan opis "Odmor", prikazavši idilične trenutke. Tom prilikom Maja je zablistala u dizajnerskim ljetnim kombinacijama, a prisni zagrljaji i osmijesi dok ona i Šime nazdravljaju vinom i uživaju u malim zalogajima jasno pokazuju njihovu međusobnu privrženost i bliskost.

TS
tsurusaki
11:17 29.11.2025.

Majin život, Majin izbor. A glede društva, Šime je ok. Nek se iz gušta...

