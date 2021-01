Ovako je ugledni BBC pisao o smrti glumice Mire Furlan

Vijest o smrti glumice Mire Furlan u 66. godini života obišla je cijeli svijet. O njezinoj smrti pišu i brojni svjetski mediji, a BBC se od oprostio s naslovom: "Mira Furlan: Glumica iz "Babylon 5" i "Izgubljenih" preminula sa 65 godina".

Odmah su se osvrnuli na njezine uloge iz naslova, onu Minbari Ambassador Delenn u sci-fi TV drami "Babylon 5" i Danielle Rousseau u drami "Izgubljeni".

- Njezina obitelj rekla je BBC-u da je hrvatska glumica preminula u srijedu od komplikacija uzrokovanih virusom Zapadnog Nila - stoji napisano.

Foto: BBC screenshot

Istaknuli su dio njezine biografije o selidbi u SAD te kako je o tome govorila za strane medije, odnosno za Daily Dragon Online u 2012. godini.

- To je bio potpuno novi početak. Kao da je netko uzeo veliku gumicu i izbrisao moj život - kazala je tada. - Bio je čudan osjećaj. Ali u isto vrijeme stigli smo u New York. Oduvijek sam voljela New York. Uvijek sam mislila da je to poput nekog svijeta, a ne grada. To je svijet, a ne grad. To je sve! - bila je oduševljena te objasnila kako su došli sa samo četiri kofera.

- Došli smo sa samo četiri torbe. Ali onda, nekako me pronašao agent koji me htio poslati, za probu, na nekoliko audicija. Jedna od njih bila je "Babylon 5". Bilo je to čudo! Što duže živim, to sam svjesnila koje je to čudo bilo. Nisam to razumjela tada - bila je iskrena u jednom od prijašnjih intervjua.

Podsjetimo, glumica je duže vrijeme bolovala od virusa Zapadnog Nila koji joj je prenio zaraženi komarac. Zbog teške bolesti, posljednjih nekoliko mjeseci provela je u teškom stanju boreći se za život. Iako joj je u bolnici SAD-u pružena najbolja moguća liječnička skrb, bolest je, nažalost bila jača. Slovila je za jednu od najpopularnijih i najljepših glumica bivše Jugoslavije, a bila je cijenjena u cijelome svijetu. Rođena je u Zagrebu, no još od 1990-ih godina je s obitelji je živjela i radila u Los Angelesu.

Dnevno je dobivala mnogo prijetnji smrću i u studenome 1991. godine par je otišao u Beograd, a zatim u New York, Sjedinjene Američke Države.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tamo je prvo radila kao konobarica, prodavačica i prevoditeljica, a njezin voljeni suprug je bio dostavljač, asistent montaže i montažer. Godine 1993. je dobila ulogu u američkoj seriji “Babylon 5”, što je ponovno vratilo u glumu. Ubrzo su se preselili u Los Angeles gdje su i kupili kuću na kredit. 1998. godine su se vjenčali i dobili sina, Marka Lava. Glumica se kasnije vraćala u Hrvatsku, a uspjela je i vratiti stan koji je naslijedila.