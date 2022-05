Gotovo je! Prljavo kazalište se raspalo, Fileš zabranio nastupe pod tim imenom

Iako se mjesecima šuškalo o raspadu grupe "Prljavo kazalište", nitko do sada nije bio siguran u to, ili nije htio vjerovati, no čini se kako je sve istina. Naime, kako piše 24 sata, nakon 45 godina raspao se po mnogima najmoćniji bend koji je osnovan još davne 1977. godine u Zagrebu u naselju Dubrava.

Jasenko Houra tada dolazi u sastavu pod nazivom 'Ciferšlus', u kojemu tada sviraju Davorin Bogović (vokal), Zoran Cvetković – Zok (solo gitara), Ninoslav Hrastek – Nino (bas-gitara) i Tihomir Fileš (bubnjevi). Ubrzo nakon što im se priključio Houra, mijenjaju ime u Prljavo kazalište.

No, danas Tihomir Fileš i Jasenko Houra više i ne razgovaraju. A Fileš, član prve postave glazbenika iz Dubrave, zaštitio je prava na ime benda, kao i, navodno, na još neke pjesme, piše 24 sata.

Sve je potvrdio i Jajo Houra.

- Nisam imao pojma da je on to zaštitio, a to je napravio prije nekoliko godina. No ne brinem zbog toga, pa ne može čovjek baš hodati cestom i samo se upisivati, pa trebat će se tu valjda nešto i dokazati. Ili netko misli da novac od tantijema od, primjerice, ‘Ruža Hrvatska’ ne bi trebao ići mojoj djeci ili nekom drugom? - rekao je Houra na to.

Dodao je Houra i kako sprema novi album i da nastavlja raditi kao da se ništa ne događa, iako će sve vjerojatno završiti na sudu.

- Vjerujte mi, nisam se čuo s njim dvije godine, pa preko čovjeka koji nam radi razglas saznali smo da je bolestan. Pa bio je i Bodalec, ali se javio, rekao da ima problema i da će oporavak trajati šest mjeseci. Ma nema problema prijatelju, čekat ćemo. I jesmo, sad je u redu - ispričao je Jajo.

