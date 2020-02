Svaki član “Prljavog kazališta” već ima svoju Ružu

Grupa Prljavo kazalište prošle je godine ponovno pokazala zašto je posljednjih 40 godina jedna od naših najboljih pop-rock grupa.

Rasprodani koncerti diljem svijeta, ali i snimka njihova koncerta u Cinestaru bili su najbolji razlozi da i ove godine budu nominirani za Večernjakovu ružu. S time se složio i Tihomir Fileš, bubnjar i jedan od osnivača prljavaca.

Prljavo kazalište ove je godine ponovno nominirano za Večernjakovu ružu. Jeste li očekivali nominaciju i što vam znači?

Ovogodišnja nominacija za Večernjakovu ružu ugodno nas je iznenadila, pogotovo jer je prošlo dosta vremena od kada smo zadnji put i dobili tu prestižnu nagradu Večernjakove čitalačke publike. Nagrade ili same nominacije se ne mogu očekivati niti im se čovjek može potajno nadati, pogotovo ne s ovim iskustvom koje mi imamo i nakon svih silnih godina koje su iza Prljavog kazališta. Ponekad te nagrade u tišini zaobiđu pa je onda daleko najbolje uopće se time ne zamarati. Primjerice, mi smo u životu benda jako ponosni na 2018. godinu u kojoj smo imali svjetsku turneju i finale – trijumfalni koncert na stadionu NK Zagreb, a neke godišnje nagrade ostale su nijeme. Suludo bi bilo ulaziti u analizu zašto i kako. Nominacije ili same nagrade zasigurno su nešto ugodno i radosno za dobitnike, ali i bez njih život ide dalje.

U 90-ima ste praktički bili pretplaćeni na našu nagradu budući da ste je čak šest puta osvajali. Po čemu pamtite te godine i gdje čuvate Ruže?

Da, to je bilo vrijeme kada nas Ruža nije mogla zaobići, mislim šest godina zaredom, i svaki član benda dobio je svoju vlastitu statuu tako da nije bilo problema oko podjele kipića. Posebno se sjećam Ruže na prijelazu stoljeća, dakle 1999./2000.; išao sam sada pogledati što na njoj piše. A piše: “Grupa 20. stoljeća po izboru čitatelja Večernjeg lista – Prljavo kazalište”!

Kako gledate na konkurenciju, koga smatrate najvećim konkurentom?

Što se tiče ovogodišnjeg izbora za glazbenika godine, mogu reći da su svi kojima su pripale nominacije dugi niz godina uspješno prisutni na ovdašnjoj glazbenoj sceni i unaprijed pozdravljam svaku odluku Večernjakovih čitatelja.

Kada ste prije 43 godine osnivali grupu, jeste li se nadali da ćete nakon gotovo pola stoljeća biti i dalje na vrhuncu popularnosti i puniti dvorane?

Morate priznati da je 43 godina postojanja i rada respektabilan broj i u svjetskim okvirima; davno smo ispunili zakonski okvir za odlazak u mirovinu, ali mogu vam reći da nam nekakvo umirovljenje nije ni na kraj pameti, sve dok se iz večeri u večer zabavljamo s ljudima koji vole naše pjesme jednako kako i mi sami. Impozantno je kako svako proljeće iznjedri nove mlade ljude koji se prepoznaju u našim pjesmama te zajedno nastavljamo naš put za koji se nadamo da može ići u beskraj. Slažem se s vama da je fascinantan broj godina iza nas. To je na neki način ipak opuštajuće, jer se ne moraš pod svaku cijenu osvrtati na top-liste, promatrati oko sebe što drugi rade, što se događa na sceni i – naprosto – ne moraš se utrkivati s mlađima jer ti to omogućava proteklo vrijeme i minuli rad. S druge strane, mi uvijek nastojimo opravdati stečeni status, svjedočiti da on nije bio slučajan, a to često nije lako i iziskuje svakodnevni trud i napor da se ni na koji način ne kompromitira sve ono što je bend u prošlosti napravio.

Lani ste nakon svjetske turneje u kinu predstavili snimku zagrebačkog koncerta. Kako vi gledate na taj projekt?

Da, u kinu Kaptol centra bila je promocija blue-ray izdanja našeg koncerta u Zagrebu, na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici, koji je bio veliko finale te spomenute svjetske turneje. Sam taj stadionski koncert bio je veliki izazov za band, prvenstveno u organizacijskom smislu. Presretni smo da je i filmska i tonska ekipa dijelila naše nadahnuće i da su uspjeli vjerno predočiti i prenijeti emocije koje su se dogodile tog dana na tom stadionu.

Kad možemo očekivati novi album i kako će on izgledati?

Svih ovih godina ljudi bi nas po inerciji pitali kad će novi album i mogu samo reći da su pjesme spremne i da jedva čekam.

Tko sve od prljavaca dolazi na dodjelu Večernjakove ruže?

Ja ću doći na dodjelu Večernjakove ruže.