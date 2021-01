Ova dva velika događaja opet će spojiti prinčeve koji ne razgovaraju i nisu se vidjeli godinu dana

Obilježava se godinu dana od događaja koji je promijenio i narušio odnose u britanskoj kraljevskoj obitelji. Riječ je naravno o odluci princa Harryja i njegove supruge Meghan Markle da odstupe sa svojih kraljevskih dužnosti i odsele u SAD, a tu odluku su 8. siječnja 2020. godine javnosti priopćili putem Instagrama i šokirali su sve a ponajviše članove kraljevske obitelji koji nisu imali pojma o njihovim planovima. Ovakvo ponašanje i odluka princa Harryja najviše je uznemirila njegovog brata Williama koji od tada gotovo uopće ne komunicira s bratom i njegovom obitelji i ne skriva razočaranje što je Harry na ovakav način napustio obitelj.

Komunikacija im se u ovih godinu dana svela svega na nekoliko telefonskih poziva i to u periodu kad je njihov otac, princ Charles bio zaražen koronavirusom. Marie Claire piše kako bi se braća ove godine konačno nakon dugo vremena trebali sresti uživo i to u Velikoj Britaniji povodom dva velika događaja za njihovu obitelj. Rebecca English koja prati kraljevsku obitelj već dugo vremena piše kako bi se Harry trebao vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo ovog ljeta za proslavu stotog rođendan princa Philipa i otkrivanje kipa u čast njegove i Williamove pokojne majke, princeze Diane. Izvori bliski kraljevskoj obitelji kažu kako će braća morati razgovarati uoči ova dva događaja i uvjereni su kako će to biti prekretnica u njihovom odnosu te bi ova dva susreta mogla dovesti do konačnog pomirenja prinčeva. - Prvi test u njihovom odnosu će biti stoti rođendan vojvode od Edinburgha u lipnju, nakon čega slijedi planirano otkrivanje dugo očekivanog memorijalnog kipa Williamove i Harryjeve pokojne majke princeze Diane u palači Kensington. Naravno i proslava rođendana i otkrivanje kipa će ovisiti o situaciji s pandemijom koronavirusa - kaže Rebecca English koja je jako dobro upućena u odnose u kraljevskoj obitelji.

Princ Harry trebao bi biti prisutan na oba događaja i izvori iz kraljevske obitelji kažu kako su članovi kraljevske obitelji složni da u 2021. godini poprave obiteljske odnose i uvjereni su da će William i Harry to i napraviti. Još prije Harryjeve odluke da se povuče s kraljevskih dužnosti nagađalo se kako su braća u svađi, a navodno je uzrok nesuglasica bila Meghan Markle koja se teško prilagodila običajima i pravilima kraljevske obitelji i njezini potezi često nisu bili po volji budućeg kralja Williama. U listopadu 2019. godine, u intervjuu za ITV-ov dokumentarac "Harry & Meghan: Afričko putovanje", princ Harry je potvrdio da su on i Will krenuli različitim putevima. - Trenutno smo sigurno krenuli različitim putevima, ali uvijek ću biti tu za njega i kao što znam da će uvijek biti tu za mene. Ne viđamo se više kao prije jer smo zauzet, ali jako ga volim. Kao i sva braća i nas dvojica imamo lošijih i boljih dana - izjavio je tada Harry i potvrdio višemjesečna nagađanja o njihovim lošim odnosima.

Ove godine u ožujku trebali bi se nastaviti i pregovori o statusu Harryja i Meghan u kraljevskoj obitelji jer Megxit, kako su Britanci prozvali ovu situaciju, još nije dovršen. Glavne teme nastavka razgovora o Megxitu su status kraljevskog visočanstva i titule vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, a Robert Lacey, autor brojnih tekstova o kraljevskoj obitelji, ne vjeruje da će kraljica tražiti da se njezinu unuku i njegovoj supruzi oduzmu te titule i napominje kako je kraljica na prvom dogovoru samo obustavila na 12 mjeseci Meghan i Harryju korištenje statusa kraljevskog visočanstva.