IMAJU SINA

FOTO Ovu voditeljicu svi pamte po braku s 30 godina starijim milijarderom, a sad je pokazala zavidnu liniju

09.04.2026.
u 21:15

Elisabetta Gregoraci i Flavio Briatore vjenčali su se na raskošnoj ceremoniji u Rimu 2008. godine, a vozač koji ih je odvezao s vjenčanja bio je slavni vozač Formule 1, Fernando Alonso

Monte Carlo ovih je dana središte teniskog svijeta, no na tribinama prestižnog turnira iz serije Masters 1000 pozornost objektiva kamera ukrala je talijanska televizijska voditeljica i bivša manekenka Elisabetta Gregoraci (46). Ona se u kneževini pojavila kao gošća brenda Replay i ponovno oduševila javnost svojom besprijekornom figurom. U ležernoj kombinaciji koja se sastojala od bijelih hlača i raskopčane bijele košulje, u prvi plan je istaknula isklesane trbušne mišiće, koji su očito rezultat stroge discipline i redovitih treninga. Naime, Gregoraci je nositeljica crnog pojasa u karateu, a uz to trenira atletiku te svakodnevno vježba u teretani i kod kuće.

Međutim, sve ovo su manje poznati detalji o talijanskoj voditeljici, koja je u javnosti najpoznatija po braku s talijanskim bussinessmanom i trostrukim svjetskim prvakom u Formuli 1 u ulozi savjetnika, Flavijem Briatoreom. Upravo je njezina veza s kontroverznim talijanskim milijarderom, inače 30 godina starijim od nje, ono što i danas, godinama nakon razvoda, intrigira javnost. Njihova priča započela je 2005. godine, a od samog početka bila je pod povećalom medija zbog velike razlike u godinama.

Par se vjenčao na raskošnoj ceremoniji u Rimu 2008. godine, a vozač koji ih je odvezao s vjenčanja bio je slavni vozač Formule 1, Fernando Alonso. Dvije godine kasnije, 2010., dobili su sina jedinca, Nathana Falca. Iako je njihov brak djelovao idilično, u prosincu 2017. objavili su da se razilaze nakon devet godina. Razvod je, za razliku od mnogih u svijetu slavnih, bio sporazuman i protekao je bez ikakvih javnih skandala, a bivši supružnici ostali su u prijateljskim odnosima.

Danas žive blizu jedno drugoga u Monacu kako bi zajedno sudjelovali u odgoju sina, a zajednički odmori, proslave blagdana i rođendana za njih su uobičajena stvar. Tako je Elisabetta i svoj 46. rođendan u veljači proslavila upravo u Briatoreovom restoranu Cipriani u Monte Carlu. Sam Briatore često javno ističe kako je Elisabetta najvažnija žena u njegovom životu te da će, bez obzira na sve, zauvijek ostati obitelj.
