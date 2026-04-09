FOTO Ovu voditeljicu svi pamte po braku s 30 godina starijim milijarderom, a sad je pokazala zavidnu liniju

Monte Carlo ovih je dana središte teniskog svijeta, no na tribinama prestižnog turnira iz serije Masters 1000 pozornost objektiva kamera ukrala je talijanska televizijska voditeljica i bivša manekenka Elisabetta Gregoraci (46). Ona se u kneževini pojavila kao gošća brenda Replay i ponovno oduševila javnost svojom besprijekornom figurom. U ležernoj kombinaciji koja se sastojala od bijelih hlača i raskopčane bijele košulje, u prvi plan je istaknula isklesane trbušne mišiće, koji su očito rezultat stroge discipline i redovitih treninga. Naime, Gregoraci je nositeljica crnog pojasa u karateu, a uz to trenira atletiku te svakodnevno vježba u teretani i kod kuće.

Međutim, sve ovo su manje poznati detalji o talijanskoj voditeljici, koja je u javnosti najpoznatija po braku s talijanskim bussinessmanom i trostrukim svjetskim prvakom u Formuli 1 u ulozi savjetnika, Flavijem Briatoreom. Upravo je njezina veza s kontroverznim talijanskim milijarderom, inače 30 godina starijim od nje, ono što i danas, godinama nakon razvoda, intrigira javnost. Njihova priča započela je 2005. godine, a od samog početka bila je pod povećalom medija zbog velike razlike u godinama.

Foto: Bruno Bebert / Bestimage/BESTIMA

Par se vjenčao na raskošnoj ceremoniji u Rimu 2008. godine, a vozač koji ih je odvezao s vjenčanja bio je slavni vozač Formule 1, Fernando Alonso. Dvije godine kasnije, 2010., dobili su sina jedinca, Nathana Falca. Iako je njihov brak djelovao idilično, u prosincu 2017. objavili su da se razilaze nakon devet godina. Razvod je, za razliku od mnogih u svijetu slavnih, bio sporazuman i protekao je bez ikakvih javnih skandala, a bivši supružnici ostali su u prijateljskim odnosima.

Danas žive blizu jedno drugoga u Monacu kako bi zajedno sudjelovali u odgoju sina, a zajednički odmori, proslave blagdana i rođendana za njih su uobičajena stvar. Tako je Elisabetta i svoj 46. rođendan u veljači proslavila upravo u Briatoreovom restoranu Cipriani u Monte Carlu. Sam Briatore često javno ističe kako je Elisabetta najvažnija žena u njegovom životu te da će, bez obzira na sve, zauvijek ostati obitelj.