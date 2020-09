Otkrivamo gdje su sada i čime se bave ljepotice koje su bile naše misice

Prva Miss Hrvatske bila je Elena Šuran koja na svjetskom izboru nije postigla značajniji plasman, ali je probila led budućim misicama. Nakon izbora u Milanu nastavila se baviti manekenstvom, a publika je najbolje pamti kao hostesu u “Kolu sreće”. Nakon toga povukla se iz javnosti i u braku je s bivšim veslačem Markom Banovićem s kojim ima troje djece. Fani Čapalija bila je naša druga predstavnica na svjetskom izboru i izabrana je među najljepših pet djevojaka te je osvojila titulu Miss Europe, a svi je pamte po odgovoru na pitanje Piercea Brosnana misli li da je zastarjelo što se misice predstavljaju u kupaćem kostimu. Fani je odgovorila: It’s O.K.

Nakon razvoda od nogometaša Ivice Mornara povukla se na Čiovo te se zadnjih nekoliko godina počela vraćati u javnost sudjelovanjem u spotovima klape Rišpet i u nekim kampanjama. Branka Bebić ponovila je uspjeh Fani Čapalije te je bila među pet najljepših i osvojila titulu Miss Europe. Neko vrijeme zadržala se u manekenskim vodama, a sada je u braku s Hrvojem Krstulovićem s kojima ima troje djece i direktorica je marketinga Blitz Cinestara. Anica Martinović, sada Kovač, titulom najljepše Hrvatice okrunjena je 1995. godine i kući se sa Svjetskog izbora vratila s lentom Miss Europe. Bila je prva pratilja Miss svijeta i dobila je nagradu za najljepšu haljinu koju je za nju dizajnirala Branka Donassy.

Anica se kasnije udala za nogometaša Roberta Kovača s kojim ima troje djece i posvetila se obitelji, a na modnim pistama bi se pojavila samo ako je poziv bio od njoj dragih domaćih dizajnera. Sa samo 18 godina, titulu najljepše Hrvatice osvojila je 1996. Vanja Rupena. Za razliku od svojih prethodnica, još je uvijek u modnom svijetu i u Italiji ima svoju modnu agenciju. Lejli Šehović, udanoj Filipović, sjećanje na izbor za Miss Hrvatske možda i ne budi najljepša sjećanja jer joj je titula bila oduzeta, i to zbog navodnih nepravilnosti u ocjenjivanju. Odlučeno je da će umjesto Lejle na izbor ići Ivana Petković, koja je navodno dobila najviše glasova čitatelja dnevnih listova i TV gledatelja. Lejla nije htjela odustati i rekla je da joj krunu mogu oduzeti samo fizički te je na kraju otputovala na svjetski izbor u San City. Lejla se neko vrijeme zadržala u manekenstvu, potom se udala za Dadu Majolija s kojim je dobila i sina. Taj brak nije uspio pa je drugi put bračnu sreću potražila uz glumca i voditelja Tarika Filipovića s kojim je dobila sina.

U centru grada do prije dvije godine Lejla je imala svoj modni butik, ali ga je zatvorila jer joj se financijski to nije isplatilo. Andreja Ćupor izabrana je 2000. za Miss Hrvatske. Sve do prije nekoliko mjeseci bila je u braku s bivšim nogometašem Ognjenom Vukojevićem s kojim ima sina, a par se rastao nakon što je Andrea Ognjena prijavila policiji jer je došao kući pijan i prijetio joj je. Andrea se već dugo ne bavi manekenstvom i zaposlena je u marketingu Hrvatske pošt. eNakon Fani, Anice i Branke, nijedna naša predstavnica nije uspjela ponoviti takav uspjeh.