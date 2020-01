Otkrivaju se tajne iz života Franje Tuđmana: Usponi i padovi, politički obračuni, ubojstva roditelja...

U povodu 20. obljetnice smrti dr. Franje Tuđmana HRT prikazuje dokumentarno-igrani serijal ‘Predsjednik’. Riječ je o prvom audiovizualnom (filmskom) djelu koje obrađuje život i djelo osnivača moderne hrvatske države i prvog hrvatskog predsjednika.

U deset pedesetminutnih epizoda, koje se na HRT-u 1 počinju prikazivati 20. siječnja u 20.05 sati, kroz nekoliko ključnih epoha 20. st. i nekoliko država i režima isprepliću se život Franje Tuđmana i sudbina hrvatskog naroda. Serijal prati njegovo odrastanje, tradicionalni odgoj uz utjecaj oca HSS-ovca na političko i nacionalno opredjeljenje, obiteljske tragedije, školovanja u Zagrebu, prvo uhićenje i odlazak u partizane. Još kao mladi časnik, intelektualac, Tuđman se u Beogradu bori za istinu o zastupljenosti Hrvata u NOP-u, što će kasnije snažno odrediti njegov politički život. Serijal otkriva nacionalne sukobe čak i u krugu najbližih suradnika Josipa Broza Tita. Beogradski velikosrpski krugovi u Tuđmanu vide hrvatskog nacionalista i ustašu, dok Miku Tripala nazivaju domobranom.

Foto: Promo

Serija rasvjetljava Tuđmanovu ulogu u padu moćnog šefa savezne Udbe Aleksandra Rankovića i političkim ratovima koji su se vodili oko nogometnih klubova Partizan i Crvena Zvezda. Potkraj sedamdesetih Tuđman se počinje pripremati za posttitovsko razdoblje, a potkraj osamdesetih dolazi na čelo državotvornog pokreta. U seriji “Predsjednik” otkrivaju se i detalji privatnih odnosa predsjednika Tuđmana s Alijom Izetbegovićem i Slobodanom Miloševićem, a analizira se i pokušaj njegova smjenjivanja u HDZ-u 1994. godine.

Ratovi, ubojstva roditelja i prijatelja, osobni usponi i padovi, politički obračuni, privatna druženja, montirani sudski procesi, tajna putovanja, politički savezi, izdaje, politički programi, pobjede i prijateljstva, zavjere… Sve je to dio života Franje Tuđmana, što ćemo otkriti u serijalu ‘Predsjednik’.

Dvadeset godina nakon njegove smrti autori serijala gledateljima Hrvatske televizije otkrivaju zašto je Franjo Tuđman uspio u onome u čemu politički vođe hrvatskog naroda prije njega nisu. Tko je uopće bio dr. Franjo Tuđman i što o njemu danas misle njegovi nasljednici i njegov narod?

Seriju su režirali Gordan Malić i Miljenko Manjkas. Prvi je i autor dokumentarnog serijala, ‘Hrvatski premijeri’, a drugi igrano-dokumentarnih serijala ‘Jugoslavenske tajne službe’ i ‘Rat prije rata’. Producent je Intermedia grupa. Direktor fotografije je Filip Starešinić, a glazbu za serijal napisao je Alfi Kabiljo.

Foto: Promo

Autor serijala Gordan Malić nam je kazao: – Ideju za serijal dobio sam nakon snimanja “Hrvatskih premijera”. Mandat Tuđmanovih vlada u bilanci je izgledao ovako: međunarodno priznata država, pobjeda u ratu i oslobođen teritorij, više od 500 tisuća prognanika i izbjeglica najprije je zbrinuto, a potom su im obnovljene kuće. Suficit od 1994.godine, vanjski dug od 13 milijardi kuna od čega tri milijarde naslijeđenog duga i to poslije financiranja svih oslobodilačkih operacija. Funkcioniranje države bez velikih nestašica i uz redovan platni promet.

Privatizirano nešto više od trećine državnih poduzeća. Naravno da je za to najzaslužniji sam Tuđman. Moglo bi se reći da je svojim nasljednicima omogućio ‘clean start’, no oni se nisu baš proslavili... Tuđmanov cilj bio je suverena Hrvatska, a ostvario ga je pobjedom u Domovinskom ratu. O svemu drugom možemo imati različita mišljenja, ali ovo su nesporno povijesni rezultati. Za uspjeh je potrebno jako puno stvari, za neuspjeh samo jedna. Zato sam se u serijalu više fokusirao na to zbog čega je to uspjelo baš Tuđmanu, a ne nekom drugom.

Predsjednika Franju Tuđmana u igranim scenama glumi izvanredni Vinko Kraljević.

Foto: Promo

Igrane scene snimane su i na autentičnim lokacijama. Prvi put je filmska kamera snimala igrane prizore u rezidencijama na Pantovčaku i u vili Weiss. Suradnju s Miljenkom Manjkasom započeo sam nakon početne ideje, jer mi se svidjela razina produkcije njegova serijala “Rat prije rata”. Surađivali smo dosta dobro.

U serijalu ima više od 80 sugovornika, a među njima su i Bakir Izetbegović, sin Alije Izetbegovića, Latinka Perović, bivša sekretarka CK SK Srbije, Zoran Mišković, bivši generalni sekretar SIV-a Jugoslavije, William Montgomery, bivši američki veleposlanik, Robin Harris, bivši posebni savjetnik britanske premijerke Margaret Thacher, msgr. Nikola Eterović, bivši glavni tajnik biskupske sinode u Vatikanu, Ivan Mišković, bivši posebni savjetnik Josipa Broza Tita, te Miroslav Tuđman, Zdravka Bušić, Stipe Mesić, Andrija Hebrang, Franjo Gregurić, Ivić Pašalić, Ante Beljo, Marin Sopta, Mate Granić, Pavao Miljavac, Neva Šibl, Vinko Grubišić, Ćiro Blažević, Vesna Škare Ožbolt, Radimir Čačić, Josip Leko, Daniel Bučan, Stjepan Kljuić, Milomir Marić, Doris Pack i Ivo Sanader.

Foto: Promo

Serijal uz politički život prvog predsjednika prati i njegov privatni život, od njegovih ljubavi, prijateljstava, do života u izolaciji, borbe s opakom bolesti i njegova odnosa prema Bogu. Gledatelji će imati priliku vidjeti i s kim se Tuđman družio u Beogradu, u kakvom se društvu tamo kretao, tko su bili njegovi ljudi od povjerenja u Zagrebu 60-ih godina sve do razdoblja kada je postao predsjednik...