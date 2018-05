Osvojite ulaznice za party na Šalati uz zalazak sunca!

Otkad je BSH events počeo organizirati partyje, uvijek se nastojalo pružiti nešto novo, dotad neviđeno u Zagrebu. House glazba na ekskluzivnim lokacijama kao što su muzeji, gradske dvorane te na mjestima koja su oku i srcu ugodna, ali nikad nisu bila prodrmana partyjem!

Penjalo se na krovove, ulazilo u muzeje, atrije te nanovo osvajalo teško pokorivi Medvedgrad... A 12. svibnja 2018. penjat će se na središnji teniski teren ŠRC-a Šalata. Tada se, naime, organizira cjelodnevno druženje i ruženje s ekipom u teniskoj areni usred Zagreba koja će na jedan dan, po uzoru na svjetske party destinacije, biti pretvorena u dance arenu.

Game, set, match!

Foto: Promo

Događaj počinje u 16 sati, a za one koji to još ne znaju, koncept Zagreb Sunset Sessionsa jest partijanje uz zalazak sunca pa će upravo zato ulaz biti moguć do 17.30 sati. Tko zakasni – promašaj masni!

Miris ludih dnevnih ljetnih partyja nikada nije bio bliže Zagrebu.

Ulaznice nabavite putem entrio.hr sustava ili na prodajnim lokacijama www.entrio.hr/outlets.

Za više informacija posjetite event na facebooku.

Vidimo se na vrhu, bit će vrh!

#tastethesunlight

Ovom prigodom, Vecernji.hr je za svoje čitatelje osigurao 2x2 ulaznice za ovaj jedinstveni događaj.

Sve što trebate napraviti jest ispuniti upitnik i dvoje najkreativnijih osvojit će po dvije ulaznice.

Natječaj traje do petka, 11. svibnja 2018. u 12 sati, a sretne dobitnike objavit ćemo unutar 24 sata od završetka natječaja.