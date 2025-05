Osvanuo oglas za statiste u serijama 'Kumovi' i 'U dobru i zlu', pljušte kritike zbog malih honorara

Na Facebook stranici jedne casting agencije nedavno su se pojavili oglasi u kojima se traže statisti za serije Nove TV "Kumovi" i "U dobru i zlu". U oglasu su navedene satnice te opis uloga za koje se statisti traže, a ispod ovih objava brojne su poruke o tome kako su honorari premali za ovakav posao. Za seriju "Kumovi" agencija je za snimanje koje se odvija danas tražila statiste u starosti od 18 do 60 godina, a honorar se kreće od 20 eura za nešto manje od pet sati snimanja te 40 eura za snimanje koje traje od 6:45 do 16 sati. U nastavku prenosimo detaljan opis oglasa: Za potrebe snimanja serije „KUMOVI“, SUTRA 03.05.2025., u potrazi smo za STATISTIMA 18 – 60 godina starosti: 6:45 do cca 16:00 – GOSTI NA ROĐENDANU, 18 do 30 godina starosti. Honorar: 40,00 €.

11:50 do cca 16:30 – GOSTI KAFICA, PROLAZNICI, 18 do 60 godina starosti. Honorar: 20,00 €

Unaprijed zahvaljujemo na prijavama! Ispod ove objave na Facebooku pratitelji su im napisali: Dajte povećajte taj honorar, ovo je milostinja a ne honorar. Mislim i da je protuzakonito nizak.

Prije dva dana objavljen je i oglas u kojem se traže statisti za snimanje serije "U dobru i zlu", a taj oglas je bio ovog sadržaja:

Za potrebe snimanja serije „U DOBRU I ZLU“, u ČETVRTAK 01.05. i PETAK 02.05.2025., u potrazi smo za STATISTIMA 18 – 65 godina starosti.

ČETVRTAK 01.05.2025.

6:45 do cca 8:15 – PRITVORENIK, muškarac 30 do 60 godina starosti

6:45 do cca 11:15 – PACIJENTI, 18 do 65 godina starosti

7:15 do cca 11:30 – GOSTI BARA, 18 do 50 godina starosti

16:00 do cca 20:00 – MEDICINSKO OSOBLJE, 20 do 55 godina starosti

16:00 do cca 20:00 – PACIJENTI I PROLAZNICI, 18 do 65 godina starosti

PETAK 02.05.2025.

15:00 do cca 19:00 – POLICAJCI, muškarci 25 do 55 godina starosti

15:15 do cca 17:00 – PRITVORENIK, muškarac 30 do 60 godina starosti

Honorari: do 6 sati snimanja 20,00 €, do 9 sati snimanja 30,00 €, do 12 sati snimanja 40,00 €

U komentarima su mnogi negodovali zbog jako malog honorara te su pisali: Javit će vam se samo oni koji su dovoljno ludi da vam glume za tako male cifre. I još za praznik bi trebao biti veći honorar, ovo je prestrašno. Nismo mi dobro shvatili, ako je snimanje do 6 sati, honorar je 20 eura valjda po satu. Sa vremenom snimanja, honorar se povećava, po satu, jel. (da samo nacrtam, sarkastična sam) kakvi muljatori ili lopovi, blago rečeno ne mogu se odlučiti. A ono, s druge strane, snimanje je sat, dva, pa eto umjesto da odeš na kavu, odeš zaradit 20 eura, iz zajeb... Samo da ih odmah i dobijete, da ne čekate mjesec i duže na svojih 20 eura. I usput se nadam da jedna osoba može sudjelovati na nekoliko uloga, da si zaradi nešto od te crkavice...