'Ostvario sam san o kojem sam maštao više desetljeća'

Nakon gotovo četiri desetljeća na sceni Neno Belan odvažio se na najzahtjevniji pothvat u svojoj glazbenoj karijeri. Omiljeni splitski glazbenik i skladatelj udružio je snage s redateljem Krešom Dolenčićem, dramaturginjom Anom Tonković Dolenčić, kolegom iz Đavola Oljom Dešićem i napravio mjuzikl ‘Bambina’ koji će gledatelje vratiti u 80-godine prošlog stoljeća u Splitu.

Mjuzikl je predstavljen krajem siječnja u škveru, na najvećem jedrenjaku na svijetu Flying Clipperu, a on je, kako kaže, vrhunac njegove dosadašnje karijere. Radnja mjuzikla, koji će premijerno biti izveden na samo Valentinovo, odvija se sredinom osamdesetih godina 20. stoljeća u splitskom škveru.

Tamo se za grčkog brodovlasnika gradi tanker Bambina. Glavnu ulogu ima mladi inženjer, kojeg igra Pere Eranović, koji se susreće s korupcijom, zaljubi se u praktikanticu, nakon čega slijede problemi sa sindikatom, ali i s obitelji. U mjuziklu osim Eranovića igraju i Ksenija Prohaska, Stipe Radoja, Tea Požgaj, Dora Bogdanović, Andrijana Vicković, Vicko Bilandžić, Silvana Stanić, Giuliano Đanić, Zorana Kačić Čatipović, Tajana Jovanović, Nenad Srdelić, Filip Radoš, Stefan Kokoškov, Tonči Banov te brojni drugi. Uoči splitske premijere razgovarali smo s Belanom koji nam je otkrio kako je došao na ideju za mjuzikl, ima li tremu te strepi li od reakcija publike.

Još je tjedan dana preostalo do premijere vašeg prvog mjuzikla ‘Bambina’. Kakvi su dojmovi? Kako teku pripreme i koliko traju probe u ovom završnom razdoblju prije prve izvedbe?

Vlada jedna izrazito radna atmosfera, mjuzikl je kompleksna forma gdje se susreću i gluma i pjevanje i ples, pa onda na sve to idu još i kostimi, svjetla, zvuk, bend i orkestar se uvježbavaju... Dakle posla ima nevjerojatno puno, ali evo, svi smo jako motivirani i “u filmu”, radimo punom parom, probe su svakodnevne i to dva puta dnevno. Vremena nema previše, ali vjerujemo da ćemo stići napraviti sve što smo zamislili i da ćemo u konačnici imati odličnu predstavu.

Imate li tremu? U ovakvoj vas ulozi publika ipak nije navikla gledati.

Pa ne bih to možda nazvao tremom, već je riječ o nekoj pozitivnoj nabrijanosti. Nemamo mi ni vremena za tremu, jer je stalno nekakva kreativna akcija. Određenog iskustva u ovom smjeru ipak imam, jer sam radio tri dječja mjuzikla za Šibensko kazalište, Matildu, Čarobnjaka iz Oza i Buratina, pa sam upoznat s mnogim elementima rada u kazalištu, a bend i ja smo svirali i uživo u tim predstavama. Bambina je ipak još složeniji projekt, ali zahvaljujući tom prethodnom iskustvu, stvari ipak idu lakše.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Izjavili ste da ovaj mjuzikl smatrate vrhuncem svoje karijere. Strepite li zbog toga još više od reakcija publike?

Ovaj mjuzikl smatram apsolutno vrhuncem svoje karijere, te ostvarenjem svog desetljetnog sna. I ne strepim od reakcija publike, dapače, siguran sam u uspjeh, jer okupio se doista izvanredan tim; od redatelja Krešimira Dolenčića, apsolutnog autoriteta u ovom poslu, koji je i pokrenuo ovu cijelu priču, zatim dramaturginje Ane Tonković Dolenčić koja je napisala sjajan tekst. Ja sam uložio u njega takoreći cjelokupno životno djelo, svoj opus, a moj kolega iz benda Olja Dešić napravio je senzacionalne aranžmane za orkestar. Tu je naravno i ekipa iz splitskog HNK, svi ti divni glumci, zatim ravnateljica drame Jelena Bosančić koja radi i koreografiju, Jure Bučević ravnatelj opere koji će i dirigirati, članovi zbora, orkestra, tehnika, kostimografkinja Tea Bašić Erceg, scenografkinja Dinka Jeričević... Sve to garantira da će predstava biti na visokom umjetničkom i profesionalnom nivou.

Što publika može očekivati od “Bambine”?

Publika može očekivati dva i pol sata (uz jednu pauzu) vrhunskog umjetničkog doživljaja, dobre glazbe, glume, smijeha, plesa, i potpuno sam siguran da će gledatelji odlaziti s osmijehom na licima.

O čemu govori “Bambina”, koja se tematika obrađuje u mjuziklu?

Bambina je tzv. “jukebox mjuzikl”, dakle mjuzikl čija se radnja temelji na nečijem već poznatom glazbenom opusu, u ovom slučaju mom. Nešto slično poput recimo mjuzikla “Mamma mia”. Radnja “Bambine” smještena je, ne slučajno, u Split 80-ih godina, u doba kad sam i sam provodio svoju mladost, a i dobar dio publike koja će je doći pogledati. Vjerujem da će se mnogi pronaći u toj atmosferi koju će predstava rekonstruirati. Radnja se događa na nekoliko lokacija, prvenstveno u splitskom škveru gdje vlada korupcija, zatim u radničkoj četvrti Ravne njive, te u “gospodskoj” četvrti Meje. Tu je čitava paleta živopisnih mediteranskih likova karakterističnih za ono doba, neizostavne su i ljubavne priče. Situacija ima svoj zaplet i na kraju, naravno, i rasplet s hepiendom kako i dolikuje ovakvoj zabavnoj formi.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Kako ste došli na ideju da napravite mjuzikl? Jeste li dugo o tome maštali?

Već sam spomenuo da je to moj davni, desetljetni san, a njegovo ostvarivanje nije bilo moguće bez podrške ljudi koji se bave tim poslom. Na moju opću radost dogodio se taj sudbonosni Krešin telefonski poziv prije godinu dana i stvari su se pokrenule s mrtve točke. Splitsko kazalište na čelu s intendantom Srećkom Šestanom prepoznalo je potencijal projekta i dalo nam bezrezervnu podršku, što mi je neizmjerno drago jer Split je moj rodni grad i grad u kojem sam odrastao i formirao se, a sad smo, evo, već pred premijerom.

Možete li nam otkriti neke od songova koji će biti izvedeni?

Glazba je uglavnom naslonjena na ono sto sam radio još 80-ih s grupom Đavoli, i u mjuziklu ćete čuti pjesme kao što su “Pričaj mi o ljubavi”, “Stojim na kantunu”, “Dok tebe ljubim”, “Ja volim je”, “Dugo toplo ljeto”, “Kasno je za nas”, ali i neke koje su nastajale u kasnijem razdoblju mog stvaralaštva, kao što su “Divojka s juga”, “Galeb”, “Sunčan dan” i druge.

Kakav je interes za ulaznice? Što će biti s “Bambinom” nakon Splita? Spremaju li se izvedbe i u drugim gradovima?

Premijera je momentalno planula i to još prije nekoliko tjedana, ali bit će i dosta repriza. Zasad je objavljeno već 15 termina, a vjerojatno će ih biti i još. Stvorio se nekakav pozitivni hype oko predstave. Od jeseni su također u planu i gostovanja po drugim gradovima, ali o tom potom...