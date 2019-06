Spektakularnim koncertom Nene Belana otvoren prvi Baš Naš gourmet & music festival

Zagreb je konačno dobio street festival, koji donosi najbolje od glazbe, zabave i vrhunske gastronomije, a spektakularni koncert Nene Belana i Fiumensa oduševio je tisuće posjetitelja na platou Gradec prvog dana Baš Naš gourmet & music festivala. U sjajnoj

atmosferi na najljepšoj pozornici u gradu, započeo je festival koji će trajati do 16. lipnja i u 18 dana predstaviti najpoznatija glazbena imena te zvijezde gastronomske scene.

Foto: Promo

Otvorenje festivala, koji je plato Gradec u petak učinio mjestom dobre zabave nisu propustili ni brojni poznati: Bojana Gregorić Vejzović, Nevena Rendeli Vejzović, Ana Begić Tahiri, Ana Maras Harmander, Lana Gojak, Katarina Strahinić, Ana Vučak Veljača, Ivan Veljača, Ana Radišić, Lara Antić, Katarina Baban, Lea Mijatović, Manuela Svorcan i Zoran Aragović. Prava festivalska atmosfera zavladala je na platou Gradec, koji je ovog vikenda pretvoren u šarmantni festivalski trg prepun mirisa, boja, okusa, aroma, a sve to praćeno odličnim koncertnim programom.

Baš Naš festival, nakon Nene Belana, ugostit će poznata glazbena imena kao što su Edo Majka, Elemental, Vatra, Scifidelity Orchestra, Neki to vole vruće, RNB Confusion, The Lollipops, Single Ladies - Beyonce Real Tribute Band, Amy&House - Tribute band to Amy Winehouse i brojni drugi. Svakoga dana na festivalskoj pozornici nastupat će bandovi u čijim zvukovima mogu uživati svi posjetitelji, bilo da žele potpuno drugačiji večernji izlazak ili lagano druženje s prijateljima uz odličan izbor hrane i vrhunskih pića. Gastronomska ponuda razveselit će i najzahtjevnije gurmane s bogatom ponudom vrhunskih specijaliteta u street varijanti pa tako mogu uživati u raznim okusima burgera, popularne MlinZZe Marina Medaka, vegetarijanskih jela te signature Baš Naš burgera.

Topli dani kao stvoreni su za uživanje u posebno pripremljenim pićima poput Rhapsody Dry Gina, jednog od prvih hrvatskih craft ginova koji dolazi iz samoborske tvornice gina Butterfly Effect Distillery. Za one koji vole pjenušave note, ekskluzivno na Baš Naš festivalu mogu isprobati pjenušavo vino Piena, koje se proizvodi u vinariji Sveta Jana,a koje je idealno za uživanje u laganim festivalskim danima. U ponudi poznatih ugostitelja su i proljetni signature kokteli, brojna vina, piva te druga pića poznatih barmena. Baš Naš učinio je plato Gradec neprepoznatljivim s tri rooftop bara, pješčanom plažom, te zanimljivim i instagramičnim lokacijama na kojima će sigurno nastati najljepše uspomene s pogledom na Zagrebačku katedralu. Oaza dobre zabave, sjajnih koncerata, vrhunske gastronomije, slasnih delicija, craft pića i drugih zamamnih boja i okusa otvorena je do 16. lipnja, svakog dana od 16 sati do ponoći, a vikendom i nešto ranije od 10 sati do ponoći.

Foto: Promo

Najšarmantniji street festival obilježit će plato Gradec na karti najposjećenijih mjesta ove godine uz podršku partnera i sponzora: Zagrebačka banka, Philips LatteGo, HEP, Stella Artois, Jamnica, Nivea, Piena pjenušac, Cedevita, Raffaello i Turistička zajednica Grada Zagreba.