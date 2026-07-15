Rugali su joj se zbog izgleda, bivši muž optužio ju je da ima problem s drogom, a sada prolazi kroz novi težak životni trenutak

Teški dani za Umu Thurman: proteklih je dana u 85. godini života preminuo njezin otac Robert, jedna od najvažnijih osoba u njezinu životu koji je imao velik utjecaj na njezin pogled na svijet, duhovnost i odrastanje. Bio je karizmatični akademik i vodeći američki stručnjak za tibetanski budizam, svojedobno i budistički svećenik i prijatelj Dalaj Lame, a američka glumica se od njega oprostila na društvenoj mreži emotivnom objavom u kojoj je, među ostalim, napisala: "Kakva je nevjerojatna čast bila imati te za oca." Pritom je opisala oca kao iznimno velikodušnog, mudrog i duhovitog čovjeka koji je svojim učenjem i životom nadahnuo bezbroj ljudi. Prisjetila se njegova suosjećanja, ljubavi prema obitelji i predanosti budističkoj filozofiji te izrazila zahvalnost što je odrasla uz njega, a objava je bila popraćena nizom obiteljskih fotografija iz različitih razdoblja njihova života. No njezin život nikada nije bio tipična hollywoodska bajka. Bio je obilježen velikim usponima, teškim padovima, burnim ljubavima, profesionalnim trijumfima, razočaranjima i borbom za vlastito dostojanstvo. Možda upravo zato njezina životna priča djeluje toliko stvarno. Uma Thurman je jedna od onih rijetkih glumica čiji talent, karizma i prisutnost na ekranu ostavljaju dubok i neizbrisiv trag u svijetu filma. Od svog ranog uspona do danas, demonstrirala je izvanrednu sposobnost transformacije, interpretirajući širok spektar likova s jednako uvjerljivošću i strašću. Tijekom četiri desetljeća karijere, Uma je postala sinonim za filmsku ikonu, a njezini klasici postali su nezaobilazni dio filmske kulture. Put do tog statusa jedne od najprepoznatljivijih glumica na svijetu, čija se pojava na filmskom platnu i danas smatra gotovo hipnotičkom, bio je vjetrovit i dug.

Uma Karuna Thurman rođena je 29. travnja 1970. u Bostonu, a već njezino ime odavalo je koliko je njezina obitelj bila drugačija od prosječne američke obitelji. Sedma umjetnost joj je u krvi: njezina baka Bridget bila je poznata švedska glumica, dok je od majke Nene von Schlebrügge, koja je ostvarila uspješnu međunarodnu karijeru u modelingu, baštinila nordijsku ljepotu. Njezin otac Robert Thurman, čovjek uistinu iznimne biografije, bio je profesor na Columbia Collegeu specijaliziran za istočne religije, čemu valja pripisati i imena njihovih pet kćeri nazvanih po hinduističkim božanstvima. Ime "Uma" dolazi iz sanskrta i povezano je s božicom Parvati, dok je srednje ime Karuna budistički izraz za suosjećanje. Odmalena je odrastala okružena filozofijom, religijom i intelektualnim raspravama. U njihovoj kući znali su boraviti budistički učitelji, profesori i umjetnici. Uma je djetinjstvo provela u stalnim seobama, živeći u Indiji, Massachusettsu, New Yorku i Woodstocku, no iza tog neobičnog odrastanja skrivala se izrazito nesigurna djevojčica koja se nije osjećala lijepom, a kasnije će se sebe iz tog perioda opisivati "vrlo čudnom".

Visoka 183 cm, dugih stopala, neobičnog imena i izrazito izduženih crta lica često je bila meta ruganja vršnjaka. Danas je teško povjerovati da je žena koju milijuni smatraju jednom od najljepših glumica svijeta nekoć pokušavala sakriti vlastiti identitet, no jednom je priznala da se u nekim razdobljima predstavljala kao Karen umjesto Uma, samo kako bi zvučala "normalnije". Iako nije imala pravog prijatelja i odrasla je kao autsajder, to je nije spriječilo da slijedi svoje snove. S petnaest godina odlučila je napustiti školu i okušati sreću kao model u New Yorku. Bio je to riskantan potez, ali upravo će joj svijet mode otvoriti vrata filma. Vrlo brzo primijetili su je lovci na talente, pojavila se na naslovnicama modnih časopisa, a zatim su stigle prve filmske ponude. U početku su to bile manje uloge, a prvi put je zaigrala u filmu "Poljubi tatu za laku noć" iz 1987. godine. Već dogodine ostvarila je uloge u filmovima "Johnny, budi dobar" i "Avanture baruna Munchausena", a u tom uzletu dogodio se i veliki proboj. U kostimiranoj drami "Opasne veze" pojavila se uz velika glumačka imena poput Johna Malkovicha i Glenn Close, i pokazala da posjeduje neobičnu kombinaciju krhkosti i unutarnje snage, čime je otpočela njezina impresivna karijera. Svojom pojavom u ovom filmskom klasiku redatelja Stephena Frearsa, njezina izvedba mlade i naivne Cécile de Volanges, uvučene u opasnu igru ljubavi i intrige francuskog aristokratskog društva, pokazala je svu raskoš tada još neotkrivenog talenta.

Nakon toga uslijedio je kontroverzni film "Henry & June" iz 1990., prvi film u američkoj povijesti koji je dobio oznaku NC-17, odnosno, zabranjen za mlađe od 17 godina. Uloga je bila hrabra i riskantna, ali Thurman nije željela igrati na sigurno. U isto vrijeme, sa samo dvadeset godina, udala se za Garyja Oldmana. Brak nije potrajao: razveli su se nakon dvije godine, a Uma će mnogo kasnije priznati kako je tada još uvijek zapravo odrastala. Kasnije će se tog razdoblja prisjećati riječima: "Bila je to luda ljubavna priča koja je završila onako kako je morala završiti. Bio je moja prva velika ljubav." Krenulo je, međutim, na profesionalnom planu, punom parom. Naime, novi preokret njezine karijere dogodio se 1994. kada je redatelj Quentin Tarantino krenuo u potragu za glumicom koja će moći istodobno biti tajanstvena, duhovita, inteligentna i potpuno nepredvidiva. Izabrao je Umu. Uistinu, "Pakleni šund", u originalu "Pulp Fiction", promijenio joj je život. Lik Mije Wallace, koji joj je donio i nominaciju za Oscara, postao je jedna od najpoznatijih ženskih uloga devedesetih godina. Crni bob, bijela košulja, cigareta, ples s Johnom Travoltom - sve je postalo dio filmske povijesti. Hollywood ju je preko noći počeo doživljavati kao zvijezdu prve kategorije. Kasnije će Tarantino reći da je upravo Uma bila njegova najveća muza, a njihova kreativna suradnja nastavila se gotovo deset godina poslije, kada je počeo rad na projektu "Kill Bill: Volume 1" i "Kill Bill: Volume 2". I ovaj dvodijelni krvavi spektakl postao je svojevrsni moderni klasik. Kao Beatrix Kiddo, poznata kao "Nevjesta", Thurman je predstavila neustrašivu heroinu koja kreće u osvetnički pohod protiv svojih bivših kolega iz kriminalnog podzemlja. Njezina izvanredna fizička priprema i emocionalna dubina dali su ovom filmu neponovljivu snagu. Njezin je lik Tarantino razvijao upravo zajedno s Umom još od dana snimanja "Pulp Fictiona". No, iza spektakularnog filma skrivala se vrlo teška priča. Tijekom snimanja doživjela je ozbiljnu prometnu nesreću nakon što je vozila automobil u sceni za koju je kasnije tvrdila da ju nije željela snimiti bez dodatnih sigurnosnih provjera. Zadobila je trajne ozljede vrata i koljena, a o toj nesreći javno je progovorila tek godinama poslije. Tarantino će kasnije o tom mučnom događaju reći kako je to "najveće žaljenje njegova života". Uma je poslije objasnila da mu je oprostila te da između njih nema osobnog sukoba, iako iskustvo nikada nije zaboravila.

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Od njezinih ključnih ostvarenja valja izdvojiti i "Gattacu" iz 1997., a u tom znanstveno-fantastičnom filmu igra suprotnu ulogu od svojih uobičajenih likova. Film istražuje teme genetike i ljudske sudbine u futurističkom društvu gdje se ljudi klasificiraju prema svojim genetskim predispozicijama. Thurman je portretirala Irene Cassini, koja se zaljubljuje u lik Ethana Hawkea, unatoč njegovom genetskom naslijeđu koje ga svrstava među "inferiornu" klasu. Taj film joj je donio i drugi brak sa spomenutim glumcem, a iz tog braka sklopljenog 1998., dobili su kćer Mayu i sina Levona. Mnogi su ih smatrali jednim od najljepših hollywoodskih parova, no brak se raspao nakon nekoliko godina. Uma je podnijela zahtjev za razvod nakon što su krenule glasine da ju je suprug varao s dadiljom Ryanom Shawhughes.Iako je Hawke to tada negirao, ubrzo nakon razvoda započeo je vezu upravo s njom, s kojom se i vjenčao četiri godine kasnije, a zajedno imaju i dvije kćeri. Razvod je bio vrlo medijski eksponiran, ali Uma nikada nije željela javno voditi rat s bivšim suprugom, štoviše, nikada o njemu nije loše govorila. "Ne mogu sudjelovati ni u čemu što bi kritiziralo oca moje djece. Samo trebam održati mir", rekla je tada, a mir je potom pronašla s francuskim financijašem Arpadom Bussonom, s kojim je rodila i svoje treće dijete, kćer Lunu, no ni ta veza nije potrajala. Njezin tada već bivši partner zatražio je potpuno skrbništvo nad kćeri, tvrdeći kako glumica ima mentalnih problema i da često miješa droge s alkoholom. Međutim, 2017. sud je presudio u korist Ume Thurman.

Umjesto uzaludnog rasipanja emocija, fokusirala se na djecu i taj stav obilježio je cijelu drugu polovicu njezine karijere. Namjerno je odbijala mnoge velike projekte kako bi više vremena provodila kao majka. Iako su mnogi očekivali da će nakon "Kill Billa" nastaviti nizati akcijske filmove, ona je izabrala drukčiji put, što je objasnila riječima: "Nisam željela završiti snimajući niz B-akcijskih filmova." Radije je prihvaćala manje projekte, kazalište i televizijske uloge nego ponavljala istu formulu uspjeha. U središte pozornosti stigla je nakon skandala kada je 18 žena optužilo producenta Harveyja Weinsteina za seksualno zlostavljanje. Naime, Weinstein je bio bliski suradnik Uminog prijatelja Quentina Tarantina, a Thurman je glumila u njegova tri filma koje je producirao upravo taj hollywoodski predator. Iako je u početku šutjela, kasnije je priznala da je i sama bila Weinsteinova žrtva. Naime, glumica je otkrila da je postala žrtva silovanja kada je imala samo 16 godina, ali nije odmah htjela otkriti tko je počinio djelo. Rekla je da je u noćnom klubu upoznala kolegu 20 godina starijeg od nje, nakon čega ju je on namamio u hotelsku sobu i seksualno je napao. Međutim, kasnije je odlučila otkriti da se radi o ozloglašenom producentu, koji je osuđen na 23 godine zatvora zbog brojnih seksualnih prijestupa. "Pokušala sam reći ne, plakala sam, a on mi je rekao mi da su vrata zaključana. Kad sam došla kući, sjećam se da sam stajala pred ogledalom i gledala svoje ruke te bila toliko ljuta na njih da nisu bile krvave ili u modricama. U takvim situacijama se ili boriš ili odustaneš", ispričala je tada glumica, dodajući kako joj je trebalo mnogo vremena prije nego što je bila spremna govoriti o toj traumi.

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Posljednjih godina također je u fokusu američkih medija, tijekom rasprave o izmjeni zakona o pobačaju, prema kojoj on neće biti dopušten u svim američkim saveznim državama. Jedna od prvih javnih osoba koja je progovorila o toj temi bila je upravo Uma Thurman, koja je otkrila da je i sama imala pobačaj u mladoj dobi. "Zakon je još jedno diskriminirajuće sredstvo protiv onih koji nisu ekonomski povlašteni. Žene i djeca bogatih obitelji zadržavaju pravo izbora, ne riskiraju puno. Boli me što zakon okreće građanina protiv građanina, stvarajući nove predatore koji okreću pogled na žene kojima je uskraćeno pravo da odbiju imati djecu o kojoj se ne mogu brinuti, uništavajući im nade u obitelj koju bi mogle odabrati u budućnosti", rekla je tada, naglasivši da je prekinula trudnoću jer nije imala uvjete za uzdržavanje djeteta. "Ovo je do sada bila moja najveća tajna. Imam 51 godinu i dijelim je s vama iz doma u kojem sam odgojila svoje troje djece, koja su moj ponos i moja radost. Svima vama ženama i djevojkama iz Teksasa koje se bojite zlostavljanja predatora, svima vama koje ste bijesne jer vam je država oduzela pravo na vlastito tijelo i svima vama koje ste ranjive i govore vam da biste se trebale sramiti jer imate maternicu, kažem: 'Vidim vas. Budite hrabre. Podsjećate me na moje kćeri'", poručila je tada Uma.

Posljednjih godina djeluje mnogo smirenije nego u razdoblju najveće slave. U intervjuima često govori o tome kako joj uspjeh više nije najvažniji. U razgovoru za InStyle početkom 2026. rekla je da se veseli novom životnom razdoblju u kojem će imati više vremena za sebe, razmišljati o režiji, volontiranju i projektima koji je istinski zanimaju. Na pitanje što je naučila tijekom svih tih godina jednom je odgovorila riječima koje možda najbolje opisuju njezin život: "Ne mogu živjeti svoj život pokušavajući se stalno zaštititi." Ta rečenica sažima gotovo cijelu njezinu životnu priču. Djevojčica koja je mislila da je previše neobična postala je jedna od najvećih filmskih zvijezda svoje generacije. Glumica koja je doživjela velike uspjehe i bolne poraze naučila je da se život ne može kontrolirati, nego samo živjeti - hrabro, otvoreno i bez odustajanja. Kojim god putem dalje krenula nakon bolnog gubitka oca, njezini klasici ostaju dio filmske baštine.