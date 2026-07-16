FOTO Naša voditeljica prolazak Španjolske slavila u društvu hollywoodske legende: 'New York, stižemo!'

Naša sportska novinarka i voditeljica Fani Stipković, koja živi na relaciji Hrvatska-Španjolska, vjerno prati nastupe španjolske "Furije" u Americi sa suprugom, legendarnim nogometašem Fernandom Hierrom. Nakon pobjede protiv Francuske, kojom je 'Furija' osigurala borbu za naslov svjetskog prvaka, Fani nije skrivala euforiju. Sa svojim pratiteljima podijelila je niz fotografija i videa s tribina i iz VIP prostora stadiona u Dallasu. Na snimkama se vidi kako nasmijana pozira u opuštenom ljetnom izdanju, noseći boje španjolske reprezentacije i pozirajući uz izloženi trofej Svjetskog prvenstva.

Vrhunac njezine proslave bila je emotivna objava kojom je najavila i sljedeći korak. "New York, stižemo! Španjolska je u finalu. Jer snovi se ne čekaju. Za njima se ide. Vidimo se u finalu!", napisala je, jasno dajući do znanja da će sa suprugom bodriti Španjolce i u borbi za zlato.

Foto: Instagram

Tijekom slavljeničke večeri u Dallasu Fani je susrela i brojna poznata lica. Pozirala je s Oscarovcem Javierom Bardemom, ali i s Daniellom Semaan, suprugom bivšeg nogometnog asa Cesca Fàbregasa. To je samo nastavak druženja sa zvijezdama, budući da je na ranijoj utakmici osmine finala protiv Austrije navijala uz Bardema i njegovu suprugu Penélope Cruz. Tada je poručila kako ima "hrvatsko srce, ali najbolje španjolsko društvo".

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Podsjetimo, ljubavna priča Stipković i Hierra započela je tijekom intervjua koji je Fani radila s Fernandom u Madridu. Vezu su okrunili brakom u rujnu 2023., a samo mjesec dana kasnije rodio im se sin Nicholas Valentin. Fani je to prvo dijete, dok Hierro iz prijašnjeg braka ima dvoje odrasle djece, sina Alvara i kćer Claudiju.

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*dijelom uz pomoć AI