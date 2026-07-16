Zvijezda hit-serije i slavni glazbenik razvode se nakon 6 godina braka

Nakon gotovo šest godina braka, Emmyjem nagrađena glumica Julia Garner i Mark Foster, frontmen benda Foster the People, odlučili su krenuti svatko svojim putem. Iako je par svoju vezu uglavnom držao podalje od očiju javnosti, vijest o razlazu iznenadila je mnoge. Vijest o razlazu 32-godišnje glumice i 42-godišnjeg glazbenika prvi je potvrdio izvor za časopis People, no službene izjave para još uvijek nema. Šuškanja su počela kružiti tjednima ranije, nakon što je Garner viđena u Parizu i Los Angelesu bez vjenčanog prstena. Prema informacijama profila Deuxmoi, par se tiho razišao prije nekoliko mjeseci te navodno žive odvojeno gotovo godinu dana. Njihovo posljednje zajedničko pojavljivanje u javnosti zabilježeno je u listopadu 2025., što dodatno potpiruje nagađanja da su problemi u braku trajali duže vrijeme prije nego što su dospjeli u medije.

Njihova ljubavna priča započela je gotovo filmski. Upoznali su se 2013. na Sundance Film Festivalu. U prvom razgovoru otkrili su neobičnu povezanost - njezina baka živjela je u istom malom gradu izvan Clevelanda kao i njegov otac, pa su se počeli viđati svake godine za Božić. Ipak, romansa se rasplamsala tek nekoliko godina kasnije, kada ju je Foster pronašao na Instagramu. "Pitala sam se tko je taj tip koji mi lajka sve slike?", našalila se glumica. "Kliknula sam na njegov profil i pomislila: 'Oh, Mark. Sladak je.' Ubrzo mi je poslao poruku."

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Veza se razvijala brzo. Nakon samo deset mjeseci, Foster je zaprosio Garner u Montani. Pročitao joj je pjesmu koju je napisao za nju i zatim kleknuo. Vjenčali su se u prosincu 2019. u njujorškoj gradskoj vijećnici, na istom mjestu gdje su se vjenčali i njezini roditelji 40 godina ranije. Jedan od najemotivnijih trenutaka bio je njihov prvi ples. Foster ju je iznenadio pjesmom "Lovers in a Stream", koju je sam napisao, producirao i otpjevao. "Bilo je nadrealno, najljepši dar koji sam ikada dobila. Osjećala sam se kao da lebdim. Bio je to najčarobniji trenutak u mom životu", izjavila je tada za časopis Vogue.

Tijekom braka, par je djelovao iznimno skladno, pružajući si međusobnu podršku. Garner je Fostera redovito spominjala u svojim govorima zahvale. Prilikom osvajanja prvog Emmyja 2019. za ulogu u seriji "Ozark", nazvala ga je "ljubavlju svog života". I Foster nije štedio na javnim izljevima ljubavi. U danas obrisanoj objavi na Instagramu nakon njezine pobjede, napisao je: "Neizmjerno me veseli vidjeti te prepoznatu. Zaslužuješ svu ljubav. Smatram se najsretnijim čovjekom na planetu što te mogu gledati iz prvog reda." Zajedno su se pojavili i u kampanji za Gucci, a njihove fotografije uvijek su odavale dojam neraskidive povezanosti.

Iako je Julia Garner posljednjih godina postala globalna zvijezda, Mark Foster je u glazbenoj industriji prisutan mnogo duže, a njegov put do slave bio je trnovit. Nakon što se iz Clevelanda preselio u Los Angeles s 18 godina, godinama se borio za svoje mjesto pod suncem, pišući džinglove za reklame za brendove poput Verizona kako bi preživio. Istovremeno se borio s ovisnošću o drogama, o čemu je kasnije otvoreno govorio. "Postalo je prilično mračno. Moji prijatelji su mislili da ću umrijeti", priznao je. Prijelomni trenutak bio je susret s reperom Snoop Doggom, koji mu je, ironično, savjetovao da se "uspori i fokusira", što je Fostera motiviralo da se u potpunosti posveti glazbi.

Bend Foster the People osnovao je 2009. godine, a ime je nastalo slučajno jer su ljudi pogrešno čuli prvotni naziv Foster & the People. Planetarnu slavu donio im je singl "Pumped Up Kicks" 2011., pjesma zaraznog ritma koja je skrivala mračnu priču o tinejdžeru koji planira pucnjavu. Pjesma je postala viralni hit nakon što ju je Foster besplatno objavio na svojoj web stranici. Iako mu je donijela nominacije za Grammy, Foster se kasnije borio s njezinom interpretacijom. Zbog kontroverznih stihova, glazbenik je čak razmišljao da je trajno izbaci s repertoara benda. Osim rada s bendom, Foster se dokazao i kao plodan autor za druge, potpisujući hitove za Drakea i DJ Khaleda.

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*dijelom uz AI