Omiljeni glumac (88) vratio se u novoj ulozi nakon šest godina pauze, svi pričaju o sceni s legendom

Nakon šest godina izbivanja sa scene, holivudska ikona Robert Redford (88) iznenadio je obožavatelje neočekivanim povratkom glumi. Njegova pojava u trećoj sezoni serije "Dark Winds" označava značajan trenutak za sve ljubitelje filma i televizije, podsjećajući nas na njegovu iznimnu karijeru i neosporan talent.

Redford, koji je ujedno i izvršni producent serije "Dark Winds", pojavio se u premijernoj epizodi treće sezone, emitiranoj 9. ožujka. U napetoj sceni, Redford glumi zatvorenika koji igra šah s još jednom legendom – autorom "Igre prijestolja", Georgeom R. R. Martinom. Scena je, prema izvješćima, snimljena na zatvorenom setu, na Redfordov zahtjev, dodajući sloj misterije i ekskluzivnosti njegovom povratku.

Redatelj serije, Chris Eyre, izjavio je za Vulture da je ideja o Redfordovom pojavljivanju "lebdjela u zraku" još od prve sezone. Showrunner John Wirth priznao je da "nikada nije bio siguran hoće li se to dogoditi sve dok se nije dogodilo", naglašavajući iznenađenje i oduševljenje produkcijskog tima. Glumac Zahn McClarnon, koji također ima ulogu izvršnog producenta, izjavio je: "Nikada nisam mislio da ću doći do točke u svom životu gdje ću poznavati Roberta Redforda, a kamoli biti u sceni s njim."

Posebnu draž Redfordovom povratku daje činjenica da mu je partner u sceni bio George R. R. Martin. Njihov šahovski dvoboj, u kojem Redfordov lik gubi, nije samo dramaturški element, već i simboličan susret dviju velikih figura suvremene kulture. Prema Mirroru, Redford je navodno uvjerio Martina da sudjeluje u sceni, što dodatno naglašava njegovu predanost projektu "Dark Winds".

Ovaj povratak podsjeća nas na Redfordovu impresivnu karijeru koja traje više od šest desetljeća. Od njegovog proboja u filmu "Barefoot in the Park" (1967) uz Jane Fondu, do nezaboravnih uloga u klasicima kao što su "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (uz Paula Newmana), "The Sting", "All the President's Men" i "Out of Africa", Redford je ostavio neizbrisiv trag u povijesti kinematografije.

Osim glumačkih uspjeha, Redford je i cijenjeni redatelj. Njegov redateljski prvijenac, "Ordinary People" (1980), osvojio je Oscara za najbolji film i najboljeg redatelja. Također, osnivač je Sundance Film Festivala, jednog od najprestižnijih festivala nezavisnog filma na svijetu.

Iako je 2018. godine najavio svoje povlačenje iz glume nakon filma "The Old Man & The Gun", Redford je ubrzo priznao da je to bila "pogreška". "Nikad ne reci nikad", izjavio je tada, ostavljajući otvorena vrata za buduće projekte. Njegova strast prema filmu i glumi očito je prejaka da bi se u potpunosti povukao. Nakon "Avengers: Endgame" (2019), gdje je reprizirao ulogu Alexandera Piercea, uslijedili su glasovni angažmani i cameo u HBO-ovoj seriji "White House Plumbers" (2023).