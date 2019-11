Omiljena TV voditeljica progovorila o detaljima svog braka

Otkako se pojavila u RTL-ovom Big Brotheru, Antonija Blaće jedno je od najveselijih prizora na malim ekranima.

Često svoje obožavatelje na Instagramu časti detaljima iz privatnog života, a ovoga puta Šibenčanka je opisala kako joj je u braku.

Foto: Instagram

- Ovo je ljubav. 'Možeš li mi iz sobe donijeti punjač?' Ti i dalje gledaš televiziju, ni ne primijetiš, a on ne da ga donese, nego ga ušteka i potegne ti kabel točno do tebe da i dalje možeš paralelno gledati televiziju, biti na Instagramu, igrati igricu i provjeravati mailove - napisala je Antonija na svojoj Instagram priči i pohvalila četiri godine mlađeg supruga vaterpolista Hrvoja Brlečića.

Inače, ovog ljeta par je proslavio 10 godina veze i kupili su stan.

- Brak je onaj pozitivni mrak, a ne mrkli mrak. Volim taj osjećaj doma, utočišta, sigurnosti. Iako, naravno, imala sam taj osjećaj i prije, ali slađe je reći ‘suprug’ nego ‘dečko’. Puno slađe - izjavila je Antonija Blaće ranije. Antonija nam je otkrila čime ju je suprug osvojio.

- Humorom i nevjerojatnom količinom strpljenja za mene, moj posao. I nitko me ne može oraspoložiti kao on kad sam u komi. Jednom rečenicom vrati me na noge. Sve pritiske uz njega puno lakše podnosim - rekla nam je voditeljica koja je s vaterpolistom u bračnu luku uplovila u lipnju 2015. godine pred najbližim uzvanicima u Crkvi sv. Marka u Zagrebu nakon šest godina veze.