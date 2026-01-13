Naša pjevačica otvorila dušu o bolnom gubitku: 'Stalo je kucati srce mog anđela, a moje će puknit od tuge'

Splitska pjevačica Andrea Šušnjara prolazi kroz iznimno teško razdoblje. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila da se oprostila od svog vjernog suputnika, trinaestogodišnjeg mopsa Koka. Objavila je seriju potresnih fotografija na kojima se vidi kako ga mazi i grli u, kako se čini, njegovim posljednjim trenucima u veterinarskoj ambulanti. Prizori slomljene pjevačice kako se oprašta od svog ljubimca dirnuli su mnoge.

Uz fotografije je napisala i srcedrapajuću poruku kojom je opisala svoju bol. "12.01.2026 14:53. Stalo je kucati srce mog anđela, a moje će puknit od tuge. Volit ću te zauvijek i nikada nećeš biti zaboravljen", stoji u objavi koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije. Koko je bio dugogodišnji član njezine obitelji, a pjevačica nikada nije skrivala koliko joj znači. Bio je uz nju tijekom velikih životnih i karijernih promjena, uključujući i njezin odlazak iz grupe Magazin nakon četrnaest godina.

Ubrzo nakon objave, ispod fotografija su se zaredali komentari podrške i sućuti njezinih obožavatelja i kolega. Mnogi su podijelili vlastita iskustva s gubitkom kućnih ljubimaca, pokazujući duboko razumijevanje za bol kroz koju pjevačica prolazi. "Pas ili mačka se zavole kao dijete doslovno… znam kak je to jer mi je tako mačak Gustav otišao", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su joj uputili riječi utjehe: "Sve šta da sad se kaže utjehe nema svi kažu vrijeme sve liječi ne vrijeme nas uči da lakše prođemo kroz bol i tugu Andrea drži se a tvoj mali ljubimac je sad na drugom mjestu gleda te i dalje te voli bezuvjetno".

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu



Ovaj emotivni oproštaj još jednom je pokazao koliko duboka može biti veza između čovjeka i njegovog ljubimca. Andreini pratitelji nesumnjivo će joj nastaviti pružati podršku dok prolazi kroz ove teške dane, a sjećanje na njezinog anđela Koka ostat će vječno zabilježeno.