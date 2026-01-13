Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 30
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTRESNE FOTOGRAFIJE

Naša pjevačica otvorila dušu o bolnom gubitku: 'Stalo je kucati srce mog anđela, a moje će puknit od tuge'

Zapreši?: Magazin održao koncert na RujanFestu
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
13.01.2026.
u 08:17

Pas Koko je bio dugogodišnji član njezine obitelji, a Andrea Šušnjara nikada nije skrivala koliko joj znači. Bio je uz nju tijekom velikih životnih i karijernih promjena, uključujući i njezin odlazak iz grupe Magazin nakon četrnaest godina

Splitska pjevačica Andrea Šušnjara prolazi kroz iznimno teško razdoblje. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila da se oprostila od svog vjernog suputnika, trinaestogodišnjeg mopsa Koka. Objavila je seriju potresnih fotografija na kojima se vidi kako ga mazi i grli u, kako se čini, njegovim posljednjim trenucima u veterinarskoj ambulanti. Prizori slomljene pjevačice kako se oprašta od svog ljubimca dirnuli su mnoge.

Uz fotografije je napisala i srcedrapajuću poruku kojom je opisala svoju bol. "12.01.2026 14:53. Stalo je kucati srce mog anđela, a moje će puknit od tuge. Volit ću te zauvijek i nikada nećeš biti zaboravljen", stoji u objavi koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije. Koko je bio dugogodišnji član njezine obitelji, a pjevačica nikada nije skrivala koliko joj znači. Bio je uz nju tijekom velikih životnih i karijernih promjena, uključujući i njezin odlazak iz grupe Magazin nakon četrnaest godina.

Ubrzo nakon objave, ispod fotografija su se zaredali komentari podrške i sućuti njezinih obožavatelja i kolega. Mnogi su podijelili vlastita iskustva s gubitkom kućnih ljubimaca, pokazujući duboko razumijevanje za bol kroz koju pjevačica prolazi. "Pas ili mačka se zavole kao dijete doslovno… znam kak je to jer mi je tako mačak Gustav otišao", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su joj uputili riječi utjehe: "Sve šta da sad se kaže utjehe nema svi kažu vrijeme sve liječi ne vrijeme nas uči da lakše prođemo kroz bol i tugu Andrea drži se a tvoj mali ljubimac je sad na drugom mjestu gleda te i dalje te voli bezuvjetno".

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu
Zapreši?: Magazin održao koncert na RujanFestu
1/18


Ovaj emotivni oproštaj još jednom je pokazao koliko duboka može biti veza između čovjeka i njegovog ljubimca. Andreini pratitelji nesumnjivo će joj nastaviti pružati podršku dok prolazi kroz ove teške dane, a sjećanje na njezinog anđela Koka ostat će vječno zabilježeno.

Pobjednici 'Supertalenta', ukrajinska obitelj otkrila nam je na što će potrošiti nagradu od 30 tisuća eura
Ključne riječi
mops pas kućni ljubimac pjevačica Andrea Šušnjara showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZI
Zima1959
08:37 13.01.2026.

Važna vijest...Hrvati su u žalosti

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Video sadržaj
8
DRUGI KONCERT

FOTO Thompson objavom iz Poreča zapalio Instagram: 'Neka pati kome smeta, ti si kralj'

Nakon dvodnevnog glazbenog spektakla, pjevač se svojim obožavateljima javio na Instagramu kratkom, ali moćnom porukom: "Pozdrav iz Poreča", uz datum drugog koncerta, 11. siječnja 2026. godine. Iako je poruka bila sažeta, priložene fotografije govore više od tisuću riječi. Serija slika prikazuje energične trenutke s nastupa, od samog Thompsona do euforične publike koja uglas pjeva njegove hitove

Video sadržaj
LUKA ŠEGOTA

Riječki glumac svoje prve zvjezdane trenutke doživljava u seriji 'Divlje pčele', a evo koja je njegova jedina sličnost s likom kojeg igra

Najprije se rodila ljubav prema filmu, zatim prema kazalištu, a na kraju sam shvatio da želim sve to. Kao dijete zaljubio sam se u filmove, ali prva prava predstava koju sam gledao bila je "Glumac je... glumac... je glumac" Zijaha Sokolovića u starom teatru Fenice u Rijeci. Tog dana moja je zainteresiranost za kazalište i samu glumu počela rasti - ističe glumac mnogima poznat kao učitelj Jakov Vukas

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!