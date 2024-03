Oglasila se i dvojnica Kate Middleton: Ovo je otišlo predaleko

Kate Middleton i princ William snimljeni su prošlog vikenda na tržnici te u lokalnoj trgovini u Windsoru i tada ih je netko snimio i video je objavljen u britanskim medijima. Ubrzo nakon objave pojavila su se nagađanja kako je na snimci dvojnica princeze od Walesa, a ubrzo su bili uvjereni i kako je riječ o Heidi Agan koja ima dosta sličnosti s Kate. Nakon brojnih medijskih napisa Heidi je odlučila obratiti se javnosti.

- Nagađalo se jesu li na toj snimci Kate i William. Dobila sam puno poruka na društvenim mrežama. Ljudi su mislili da sam to ja, ali nisam. Bila sam tad na poslu pa mogu reći da to nisam ja. Uvjerena sam 100 posto da su na toj snimci Kate Middleton i princ William. Dakle, ona je živa, možemo biti sigurni u to. Sada je sve otišlo predaleko. Počelo je kao šala o tome gdje je Kate, ali sada se stvarno pretvorilo u dramu. Ovo treba prestati jer je otišlo predaleko. - izjavila je Heidi za britanske medije.

Heidi Agan je prema mišljenju mnogih najrealističnija dvojnica Kate Middleton, te se Heidi kao dvojnica princeze pojavljivala u raznim medijima i na Instagramu ima profil pod nazivom Kate Middleton lookalike na kojem objavljuje fotografije na kojima neodoljivo podsjeća na Kate. Otkako je Kate Middleton bila na operaciji abdomena kruže brojne glasine o njezinom zdravstvenom stanju i kako se već duže vrijeme nije pojavila u javnosti sa suprugom, mnogi su uvjereni kako kraljevska obitelj taji točne informacije o njezinom zdravstvenom stanju.

Dio medija u Velikoj Britaniji tvrdi kako je princ William imao aferu s Rose Hanbury, bliskom prijateljicom kraljevskog para te da je to razlog zbog kojeg Kate izbjegava pojavljivanje u javnosti. Kasnije je Rose Hanbury prekinula šutnju i preko svojih odvjetnika objavila da su "glasine potpuno lažne".

Glasine o lošoj zdravstvenoj situaciji princeze dodatno je pogoršala i situacija s fotografijom koju je Kate na majčin dan objavila na Instagramu, a koju su kasnije sve svjetske novinske agencije povukle uz objašnjenje da fotografiju povlače jer je vidljivo da se koristio photoshop. Princeza od Walesa kasnije se obratila javnosti i ispričala te je rekla kako i ona poput većine fotografa amatera koristi photoshop te da joj nije imala loše namjere.

