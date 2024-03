Danijela o odnosu s Josipom i njegovoj novoj djevojci: 'Dao Bog da se sutra oženi i mene pusti na miru'

Danijela Dragović i Josip Ajduk bili su sudionici prve sezone 'Superpara', a ona je nedavno okončala njihovu sedmogodišnju vezu. Nakon prekida mladi Imoćanin počeo je obavljivati fotografije s drugom djevojkom, Katarinom. Josip na Instagramu često ima i javljanja uživo, a u jednom je bila i Danijela.

"Dalmatinko moja, ljubavi, volim te", poručio joj je. Danijela je za RTL.hr komentirala njihovo zajedničko javljanje, odnos s Josipom i njegovu novu vezu.

"Josip i ja nismo trebali imati live skupa, svatko je trebao ići svojim putem, ali je on konstantno mene spominjao u svom liveu pa smo odlučili snimiti jedan zajedno i popričati. Mislim da to volim te nije bilo namjenjeno meni već Katarini, ali i ako je bilo namijenjeno meni, moj komentar na to je 'dobro'", rekla je. Otkrila je i kakav je njihov odnos nakon prekida.

"Naš odnos je trenutno nikakav, kao što sam rekla, ne prestaje me spominjati pa sam odlučila da i ja neću šutjeti. Šutjela sam sedam godina, više neću. Znam da sam čistog obraza i da mi ne može ništa reći, a ja o njemu mogu svašta nešto ako me nastavi spominjati", ispričala je Danijela.

Osvrnula se i na Josipove fotografije s novom djevojkom na društvenim mrežama i njegove komentare da se nada da će mu biti supruga.

"Što se tiče slika s novom djevojkom i braku, dao Bog da se sutra oženi i mene pusti na miru. Svu sreću im želim", istaknula je Danijela.

Inače, Danijela je prije otkrila kako je s Josipom prekinula preko poruka.

- Ja sam prekinula s njim i da, preko poruka. On je bio na poslu. Dogodila se situacija. Družila sam se s prijateljem od sestre koji ima 17 godina. Josip ga zna, družili su se. Nije netko nepoznat. Josip je ljubomoran na njega. Misli da mi je netko napunio uši protiv njega. Meni je Josip poslao poruku da ne bi on prekinuo sa mnom zbog toga kad dođe doma i onda sam ja ostavila njega. Sastavila sam mu zadnju poruku da su to moje želje. Uživo smo isto pričali. Mirno smo razgovarali. Rekla sam mu svoje želje. Normalno da mi je teško i da sam plakala u četiri zida. Meni je u glavi da se fokusiram samo na sebe. Ja želim da bude gotovo i jedino što može ispoštovati je da me pusti na miru, ispričala je Danijela svoju stranu priče. Dodala je i kako nikad nije prevarila Josipa.

