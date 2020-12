Ogenj kontrira božićnim pjesmama novim ljubavnim singlom 'Zela si me'

Ogenj kontriraju božićnim pjesmama koje su okupirale radijski eter. U razdoblju kada blagdanski napjevi izlaze kao na traci, kreativni, neumorni i uvijek radišni Koprivničanci Ogenj iznenadili su nas s novom ljubavnom pjesmom "Zela si me". Novi je to singl s drugog studijskog albuma benda "Si kak jen" koji je objavljen pod Dancing Bear etiketom.

U svježe objavljenom singlu nećete sresti materijalne darove, božićna drvca, niti lampice koje vam žmirkaju s okićenih borova, snježne staze, a ni djedicu sa svojim sobovima. Kroz "ganc" novi singl "Zela si me" Ogenj su progovorili o istinskom poklonu ovoga Božića, a to je darivanje sebe jedno drugome, odnosno o nematerijalnom bogatstvu i snazi stvaranja. "Tamo gdje 1+1 više nisu 2, tamo gdje u potpunoj predanosti iz 1+1 nastaje 3, gdje je ljubav sjajnija i toplija čak i od sunca. U idealnim uvjetima ovih ljudskih prolaznih života, predati se drugom je najveća sreća postojanja, bar za nas", pojašnjava poruku novog singla frontmen benda Tomislav Mihac Kovačic.

Foto: Promo

Autor teksta i glazbe je Tomislav Mihac Kovačic, iza aranžmana stoji Ogenj, dok je za produkciju zaslužan Ante Prgin-Surka. Video spot za novi singl "Zela si me", sadrži snimke s nedavno održanog vatrenog open air spektakla koji su Ogenj održali ove jeseni u Koprivnici. Za video je zaslužan Marko Čordaš (Studio Jeka), a čitava live snimka ovog hvaljenog koncerta biti će dostupna uskoro na YouTube platformi. Etno rock bend iz Koprivnice Ogenj trenutno čine Tomislav Mihac Kovačic, Denis Kuzel, Borna Ilić i Petar Šimčić. Odnedavno je petorka postala četvorka, a uz nedavne promjene u postavi bend je trenutno u potrazi za novim članom koji bi došao na mjesto Luke Iverca na violini/violi.

Ovu nepredvidivu godinu bendu je obilježio izlazak njihovog drugog studijskog albuma "Si kak jen" koji od proljeća oduševljava publika, a uz to će konkurirati za najbolji domaći album godine. Osim najnovijeg singla "Zela si me", na aktualnom albumu nalaze se i singlovi "Moreš ti to", "Zanavek buš moja" i "Kaj nebi bilo".

Album "Si kak jen" nije jedini highlight bendu u 2020. godini. Godina im je prošla i u znaku zbirke pjesama talentiranog frontmena Tomislava, imena "Šteroga gladiš on ti ostaja".