'Oduvijek sam htio biti glumac, ali upozoren sam da od toga nema kruha'

Novi voditelji, novi kandidati, ali i neka već dobro poznata lica dio su nove sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Jedan od veterana ovog zabavnog formata je i koreograf i redatelj Igor Barberić koji već godinama stoji iza najzahtjevnijih koreografija u showu te je u isto vrijeme dramski i plesni mentor kandidata U djetinjstvu je maštao o tome kako će jednog dana stati na daske koje život znače, i iako je na kraju i ostvario uspješnu inozemnu karijeru kao glumac u mjuziklima, odlučio se vratiti u Hrvatsku te ovdje nastaviti raditi ono što voli – koreografirati, glumiti i režirati.

Svestrani Barberić uz TLZP radio je i na brojnim televizijskim projektima poput 'Plesa sa zvijezdama', 'Zvijezde pjevaju', 'Supertalent', 'Dora', a mnogi ga se još zasigurno sjećaju i po sudjelovanju u 'Celebrity Masterchefu'... U svom opusu ovaj 47-godišnji Zagrepčanin ima i više od 40 kazališnih predstava u Hrvatskoj, ali i Finskoj, Češkoj, Njemačkoj i Švicarskoj.

Nedavno je s emitiranjem krenula nova sezona showa 'Tvoje lice zvuči poznato' s osmero novih kandidata. Tko vas je najviše iznenadio svojim plesnim talentom? Postoji li netko tko je bio potpuni antitalent, ali ste ga vi uspjeli ipak 'dovesti u red'?

Uvijek napominjem da je jedno talent, a drugo disciplinirani rad. Talent je definitivno plus, ali onda je i važno uprijeti i raditi. Uvijek cijenim kad je netko veliki radnik i kad se trudi. Do sada su ove malo plesnije nastupe dobili Marko Braić, Neda Parmać i Lu Jakelić i oni su svo troje bili uložili veliki trud, a ispostavilo se i da su prirodno talentirani za pokret.

Ova sezona sa sobom je donijela i pregršt novosti, prije svega izmjene u žiriju i na mjestu voditelja. Kako ste 'kliknuli' s novom ekipom? Da se i sami natječete od čijih bi komentara najviše strepili?

Moram priznati da sa žirijem jako malo dolazim u kontakt, ali ih znam sve i od prije emisije, s nekima sam i često surađivao, tako da bih rekao da je klik prisutan. Da sam natjecatelj, mislim da ne bih strepio pred žirijem. Ovo je format u kojem nastupaš u svakoj emisiji bez obzira na ocijene žirija i važno je odraditi te nastupe da sam budeš zadovoljan izvedbom, a i na kraju da ne shvatiš sve toliko ozbiljno i da se zabaviš i pritom zabaviš gledatelje.

Foto: Instagram

Postoji li netko od natjecatelja kome biste preporučili da se plesnog podija ipak kloni?

Radije bih mu/joj to rekao osobno nego da sazna ovako preko intervjua. (smijeh)

Koga biste od žirija voljeli vidjeti na plesnom podiju?

Indiru.

S Indirom ste čak nedavno i surađivali na Dori. Po čemu ćete pamtiti tu suradnju?

Suradnja s Indirom je bila divna. Cijeli tim koji je radio na tom nastupu je bio entuzijastičan i sa srcem u projektu. Indira ima zaraznu pozitivnu energiju, a bome i radnu energiju gdje nakon dva sata probe s njom sam se osjećao da smo stvarno pošteno odradili probu.

Koliko u prosjeku vježbate koreografiju? Treninzi zasigurno znaju biti vrlo zamorni. Kako uspijevate vratiti motivaciju i fokus kandidatima kad su na izmaku snaga?

Koreografije se vježbaju s kandidatima dok ja ne vidim da je njima sama motorika zadanog pokreta jasna. Oni na probi sa mnom neće možda odmah to moći otplesati sve od početka do kraja, ali ako im je pokret jasan, onda znam da kada vježbaju doma (veliki dio rada oni moraju odraditi sami zbog ograničenog rasporeda) da će vježbati korektno. Motivaciju generalno ne gube, iz mog iskustva.

Koja je najzahtjevnija koreografija koju ste radili do sada u showu uključujući i one iz proteklih sezona?

Pada mi na pamet Pussycat Dolls Katarine Baban ili njena Britney. Ove sezone, još je rano reći.

Sjećate li se neke vaše anegdote s plesnog podija?

Mislite plesnog podija u klubu? Ima ih puno, ali nisu za novine.

Kao i u svakom sportu i u plesu su ozljede često neizbježne. Koja je najgora plesna ozljeda koja vas je zadesila?

Moram naglasiti da ja nisam u svojoj karijeri puno plesao. Dok se nisam vratio u Hrvatsku, bio sam glumac u mjuziklima i u njima sam plesao tu i tamo ako je to uloga tražila. Kao takav bio sam pošteđen nekih ozbiljnijih povreda. Što je najbolje, jedina povreda koja mi se dogodila bila je kad sam se vratio bio u Hrvatsku i počeo koreografirati i režirati kada sam na jednoj probi doskočio krivo i istegnuo ligamente na stopalu.

Foto: Nova TV

Karijeru ste počeli graditi kao glumac u inozemstvu. Prije svega u Njemačkoj i Nizozemskoj. Kako ste se ipak na kraju odlučili vratiti u Hrvatsku i posvetiti plesu?

Vratio sam se u Hrvatsku jer sam dobio par poslova kao koreograf pa onda i redatelj mjuzikla u Zagrebu. Nastavio sam živjeti ovdje jer sam i dalje mogao raditi i u inozemstvu uz bazu u Hrvatskoj.

Otac vam je kirurg, majka ekonomistica. Kako su oni reagirali na vašu želju da se budete plesač i koreograf?

Moja prva želja je bila da budem glumac i kada sam to bio izustio, bio sam upozoren da od toga nema kruha. Nije ples bio u pitanju. Ja zapravo nisam planirao biti koreograf kada sam kretao u svijet. Htio sam biti u izvedbenim umjetnostima. Pjevati, plesati, glumiti. Odlazak na edukaciju u Belgiju bio je samo korak u tom smjeru. Roditelji su me podržavali i jako sam zahvalan za to jer se na kraju ispostavilo da sam imao sreće i uspjeha.

Svojedobno ste izjavili kako ih je pomalo zabrinjavala činjenica da od vašeg posla nema kruha. Jeste li ih u međuvremenu razuvjerili? Može li se u Hrvatskoj solidno živjeti kao plesač i koreograf?

Mislim da je odgovor na pitanje može li se od nečega živjeti u Hrvatskoj jako relativan. Odnosno jako individualan. Ja sam imao sreće pa mogu zarađivati radeći stvari koje volim raditi. Još uvijek nastupam u mjuziklima tu i tamo, pišem i režiram predstave, involviran sam u produkcijama zabavnih formata, koreografiram i smišljam koncepte za nastupe, video spotove ili reklame. Nije uvijek ples, ali su stvari koje me interesiraju i koje volim raditi i tu sam imao sreće.

Iza vas je i sudjelovanje u Celebrity Masterchefu. Postoji li trenutno neki TV format u kojem biste se voljeli okušati?

Da. Ples sa Zvijezdama. Znam, malo nema smisla staviti nekoga tko je u životu imao plesnu naobrazbu da se natječe, ali jako volim taj format i nadam se nekoj verziji u kojoj će to biti moguće. (smijeh)