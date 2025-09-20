Naši Portali
Objavili Najbolji Hrvatski tamburaši

Odlazak tamburaške legende: Umro Mirko Gašparović Mirka

Miroslav Gašparović
Facebook Najbolji hrvatski tamburaši
VL
Autor
Večernji.hr
20.09.2025.
u 22:01

Mirko Gašparević bio je neizostavni dio tamburaške baštine, glas i ritam sastava koji je prenosio emociju, duh tradicije i glazbenog veselja.

Hrvatska tamburaška scena danas tuguje zbog gubitka prave legende: Mirka Gašparevića, poznatijeg kao Mirka, dugogodišnjeg člana orkestra Najbolji hrvatski tamburaši, koji je iznenada preminuo. Vijest je objavljena večeras, a glazbenici, kolege i publika su u šoku i dubokoj tuzi.

"Dragi prijatelji, s velikim bolom i tugom javljamo da nas je - iznenada i prerano - napustio naš Mirka. Više od 40 godina dijelili smo pozornicu, prošli kroz dobro i zlo, putovali zajedno tisuće kilometara i proveli mnoge neprospavane noći... Još sinoć smo u prepunom šatoru Vinkovačkih jeseni Hrvoju zajedno pjevali 'Prijatelju moj'. Od danas će ta pjesma imati potpuno novo značenje. 'Opet ćemo skupa ja i ti tambure zasvirati...' Dragi Mirka, počivaj u miru! Hvala ti za sve divne godine!" - objavili su na svom Facebook profilu Najbolji hrvatski tamburaši.

Mirko Gašparević bio je ključni element tamburaškog nasljeđa, glas i ritam grupe koja je prenosila duboke emocije, duh tradicije i glazbenu radost. Njegov odlazak ostavlja duboku prazninu, no glazba i sve što je ostavio za sobom nastavit će živjeti u srcima onih koji su ga slušali i cijenili.

najbolji hrvatski tamburaši Mirko Gašparević

