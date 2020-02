Odgovor glazbenog kritičara Večernjeg lista Hrvoja Horvata na ishitrene optužbe Jacquesa Houdeka

U maniru prijeteće optužnice poslane preko odvjetničkog ureda, Jacques Houdek poslao je pritužbe na moj tekst o njegovim sudovima izrečenim u video uratku o kolegama nominiranima za Porine, domaćoj sceni, "klanovima" i još koječemu. No, poražavajuće za nekoga tko se bavi javnim poslom, Houdek čini se smatra da on ima pravo govoriti u javnom prostoru i iznositi svoje sudove, ali to ne smije profesionalni novinar koji tematiku o kojoj Houdek proizvoljno govori poznaje puno bolje od njega.

Drugim riječima, kakav je smisao polemike ako netko smatra da se njegovo mišljenje ne smije dovoditi u pitanje, osim da se sudskim prijetnjama ograniči sloboda govora i kritičkog mišljenja?

Kojeg, nota bene, Houdek dozvoljava sam sebi, ali ne i drugima, primjerice meni. Pa čak i kad iznosi subjektivne, proizvoljne i neutemeljene teze o glazbenoj sceni - koju, kako i sam priznaje u videu na koji sam se osvrnuo, ne poznaje i nije čuo za "pola tih imena" - Houdek se osjeća u pravu i da ima pravo govoriti što hoće. Pa i omalovažavti scenu koju sam kaže da ne poznaje, ili nagradu koja mu je nekad bila dobra "a u zadnjih se deset godina srozala". A onda je problem ako ja napišem odgovor na to?

Ako Houdek smatra da ima pravo reći sve što misli, čudno da to pravo odriče drugima ili se skriva iza formulacije da kritike smatra uvredama i duševnim bolima. Ako mu već nisu po volji kritičari, je li mu po volji svjetska publika po kojoj njegova pjesma koju je izvodio Roko Blažević na Eurosongu, nije niti ušla u finale? I tu kod svjetskog uspjeha dolazimo do Amire Medunjanin. Čudi da Houdek u drugom video uratku, gdje prvi put govori o mom tekstu, pokajnički tvrdi da uopće nije spomenuo Amiru Medunjanin i još pritom par puta tvrdi da za razliku od ostalih on ima cojones, tj. muda. Oni koji imaju muda govore o imenima i prezimenima, a ne skrivaju se kasnije iza sintagmi "nisam nigdje spomenuo".

A rekao je doslovno; -Vidim da su nominirani neki ljudi koji uopće nisu hrvatski državljani, što prije nije bio slučaj. Mislim ne znam, možda su se pravila promijenila, ali mislim čudno mi je da pored svih naših pjevačica mi sad moramo imati...". Što moramo imati? Amiru Medunjanin nominiranu za Porin? Pa ako ima cojones, neka objasni na koga je mislio ako ne na nju, jer to je otprilike kao da ja napišem "prošlogodišnji hrvatski predstavnik na Eurosongu", a onda tvrdim da nisam spomenuo Roka Blaževića.

Shvatio je to i kolega Ante Tomić u tekstu u Slobodnoj Dalmaciji "Denuciranje Amire Medunjanin od krupnog muškarca koji se oblači u stolnjake bijedan je čin" i ispravno prepoznao da je poanta priče baš u Amiri Medunjanin.

Sve što sam mislio argumentirano sam napisao u analitičkom tekstu. Metafora da je Houdek ponudio "verbalni houdrek" odnosi se na ono što je rekao i razumljiva je figura nakon što se Houdek u svom video proglasu nabacao netočnog i proizvoljnog "dreka" na kolege, bendove, organizatore Porina, "klanove" i druge. On to naravno može, ali bi usput htio da mu nitko na to ne smije odgovoriti, pa i kad je jasno argumentirano.

Ustavni sud Republike Hrvatske prihvatio je nedavno ustavnu tužbu Hrvoja Hitreca, književnika i člana HRAST-a, u kojoj je tvrdio da je povrijeđeno njegovo ustavno pravno na slobodu govora jer je proglašen krivim zato što je bivšeg predsjednika Stjepana Mesića nazvao idiotom. Kako vidimo prema presudi, bivšeg predsjednika Mesića smije se nazvati idiotom, a ja po Houdeku ne bi smio odgovoriti njemu i sličnima u serioznom tekstu koji kritičarskim aparatom razlaže i pobraja sve krive navode iz Houdekova videa?

Jasno sam nabrojao pogrešne prosudbe koje je Houdek izrekao o Porinu i nominiranima. Koji bi ga vrlo lako mogli tužiti radi onoga što je rekao o njima. No, ponavljam, nije problem u Houdekovim tvrdnjama, jer na njih ima pravo. Problem je što on očito ne samo da smatra da ima sva prava, pa i na tvrdnje protiv drugih u ležernom video uratku, nego kad mu novinar argumentirano odgovori, onda taj isti novinar nema pravo na to?

Čudno? Meni prilično, osim ako nisam idiot.