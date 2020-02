Žak Houdek izjavama o Porinu ponudio je verbalni "Houdrek"

Žak Houdek populističkim izjavama o nominiranima za Porine pokazao se na svom Facebooku kao mali "lik" usprkos "velike" figure, ljubomoran na konkurenciju. U banalnom proglasu očiti je triger što njegov štićenik Roko nije dobio nominaciju za "novu nadu", ali, kvragu, nisu ni mnogi drugi. Zato i postoje samo tri, ili pet mjesta, pa ne mogu svi ući u završnicu.

Iznerviram tom činjenicom Houdek je (s)krenuo potpuno krivo i obrušio se na kolege jer, kako kaže, "ne zna više od pola imena onih koji su nominirani". Kao da je glazbeni kritičar ili ikakav mjerodavni faktor. Upravo to njegovo neznanje suvremene scene pokazuje zašto baš on nije taj koji treba i može (objektivno) prokomentirat nominirane.

No, Houdek je u pravu u jednome; prema pravilima za Porine mogu konkurirati samo državljani Republike Hrvatske, pri čemu nije bitno jesu li Hrvati (mali ili veliki kao on, mislim fizički), Srbi, Australci, Aboridžini ili nešto drugo. Ali je sam sebe demantriao kad kaže, "nisam nacionalist, nemojte me pogrešno shvatiti", jer je baš on sve pogrešno shvatio, i spomenuo Amiru Medunjanin, nominiranu za vokalnu izvedbu.

Tako se Houdek sjeća "da Toše Proeski nije mogao biti nominiran, a pjevao je na hrvatskom jeziku, pjesme hrvatskih autora, za hrvatske izdavače". Možda Houdek ne zna da Amira Medunjanin ima i hrvatsko državljanstvo, da pjeva i na hrvatskom, radi i s hrvatskim autorima i ima i hrvatskog izdavača, ali bi ženu poput nje koja je uspjela po čitavom svijetu bilo ispod časti braniti tim Houdekovim argumentima.

Prije svega radi se o sjajnoj osobi i pjevačici koju Houdek iz pristojnosti uopće ne bi trebao niti prozivati, jer za razliku od njega puni velike dvorane i kod nas i po svijetu gdje stalno nastupa. Evo baš sam ju sreo pretprošli tjedan kad mi je rekla da je doputovala iz New Yorka, a već ovaj tjedan nastupa na Novom Zelandu i Australiji. Je li sve to Houdeku dovoljno da ju pripusti među nominirane za Porina?

Što bi Houdek tek rekao da je na dodjeli Grammyja, gdje Englezi, Irci, Nijemci, Francuzi i svi drugi već godinama dobivaju nagrade ili su nominirani? A vidi vraga "domaći" Amerikanci se ne bune iako im ovi otimaju pažnju medija i zaradu na tržištu.

Valjda iznerviran vlastitim neuspjehom eurovizijskog Roka, zaboravio je da je ove godine čak pet nominacija prvi puta dobio izvođač i album na engleskom jeziku, čime se "ruši" Houdekov argument o hrvtaskom jeziku. E tu mu ne možemo pomoći, mada sam par puta pisao o tome zašto su neki koji pjevaju na engleskom bolji od mnogih koji pjevaju na hrvatskom.

Ako mu J.R. August spada u kategoriju čudnih imena, možda će mu Nikola Vranić biti manje čudan, a kad čuje njegov album "Dangerous Waters" možda shvati i prekretnicu u kojoj je Vranić dobio nominaciju i za vokalnu izvedbu, mada Houdek vjerojatno (pogrešno) misli da je bolji pjevač od Vranića.

Houdeku pada u vodu i ona da "nagrade odlaze u neke ruke kojima ih publika ne bi dala", jer ove godine ima baš dovoljno popularnih imena koje široka publika odlično poznaje. Mnogo je veći problem što oni manje popularni nisu zastupljeni i u većoj mjeri. Ali bi Houdek mogao znati da Porin niti nije nagrada publike, nego glasačkog tijela, manje-više struke, koja eto nije odabrala njega ili "njegove" izvođače.

I onda patetično zaključuje, "Vi ste razlog zbog kojeg se bavimo glazbom i vi ste naš vrhovni sud, draga publiko (…) nikakva nagrada ne može nadomjestiti priznanje koje vi dajete našem radu!". Još samo da je dodao kakva je to on priznanja publike dobio ili koje je dvorane rasprodao, jer se ponaša u najmanju ruku kao da svake godine puni Arenu Zagreb, dok neki od ovih kojima prigovara za nominacije, imaju pune veći uspjeh na tržištu od njega.

Najkraće, nije nagrada ni dobila ni "izgubila na težini proteklih godina", nego je ono što Houdek radi ljudima postalo nebitno, a valjala mu je kad je on dobio Porina. U najmanju ruku nekorektno je neargumentirano olajavati konkurenciju, ali je dozvoljeno, pa je jalni Žak Houdek ovim izjavama ponudio verbalni "Houdrek".