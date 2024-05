O Hrvatskoj i Baby Lasagni raspisao se i ovaj cijenjeni medij te mu također predviđa pobjedu

U utorak je u prvoj polufinalnoj emisiji Eurovizije nastupio i naš Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" te pokazao da s punim pravom slovi kao favorit, a podrška koju dobiva samo raste. Naime, kladionice samo rastu, a glazbenik pravog imena Marko Purišić (28) trenutno ima 42 posto šanse za pobjedu. O Marku zadnjih dana pišu brojni mediji, a jedan od njih jest i Daily Mail. Naime, ovaj cijenjeni medij raspisao se o eurovizijskim kladionicama te da one naginju pobjedi Baby Lasagne na Euroviziji te su posvetili cijeli tekst našem glazbeniku.

U tekstu navode kako se predviđa da će pobjedu odnijeti baš ta balkanska zemlja te da je Hrvatska apsolutni favorit. Istaknuli su kako je to loša vijest za britanske obožavatelje jer je mala vjerojatnost da će pobijediti njihov predstavnik Olly Alexander. Dodali su i da je švicarski predstavnik Nemo također osvojio obožavatelje unatoč tome što su prošle godine završili na 20. mjestu. Ističu i da je Italija s njihovom predstavnicom Angelinom Mango jedan od favorita, ali i da Ukrajina koje je 2022. godine osvojila prvo mjesto ima dobre izglede za mjesto pri vrhu. Slijede ih Irska, Nizozemska, Francuska, Izrael kojima se predviđa mjesto u osam najboljih, a tu su onda Finska i Grčka, te domaćin Švedska. No kako kažu, Olly nije među favoritima, a Velika Britanija pobjedu je posljednji put odnijela 1997. godine kada su ih predstavljali Katrina and the Waves s pjesmom Love Shine Light.

Podsjetimo, stanje na kladionicama u četvrtak ujutro, uoči druge polufinalne večeri, pokazuje da Švicarac Nemo s pjesmom "The Code" ima 19 posto šansi za pobjedu, slijedi Ukrajina s 8 te Irska koja je nakon nastupa u utorak skočila na četvrto mjesto. Peta je Italija, a šesto mjesto dijele Nizozemska i Francuska. Dodajmo da u četvrtak navečer nas očekuje druga polufinalna večer u kojoj ćemo saznati preostalih 10 finalista, ali čuti i tri pjesme koje su već plasirane u finale. Radi se o zemljama Big 5, odnosno Italiji, Francuskoj i Španjolskoj.

