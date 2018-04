‘Novine’ su prva serija na slavenskom jeziku koju je kupio Netflix

Seriju “Novine” Dalibora Matanića i scenarista Ivice Đikića često smo uspoređivali sa svjetskim serijama “Kuća od karata”, “Žica” i sa skandinavskim uspješnicama poput “Mosta” i “Borgena”.

Uvjerili su se u njezinu kvalitetu još lani i Amerikanci pa je produkcijska kuća Drugi plan s Keshet Studios iz Los Angelesa potpisala ugovor za njezin remake za američko tržište. I dok Matanić snima drugu sezonu “Novina”, koju bismo na HRT-u trebali gledati sredinom rujna, stiže ekskluzivna vijest da su autorska prava na emitiranje “Novina” prodana gigantu “nove televizije” Netflixu.



Prva sezona serije koju smo na HRT-u gledali 2016. od 1. travnja dostupna je korisnicima Netflixa, dakle gleda se u 130 država, odnosno na tržištu od gotovo pola milijarde gledatelja. Kao prva na slavenskom jeziku kojoj je to pošlo za rukom, sada je i doslovno uz bok najboljih svjetskih dramskih produkcija, a hrvatsku audiovizualnu industriju stavlja u fokus što ćemo, nadamo se, iskoristiti kao što su to učinili Skandinavci.

– Prava je prodao naš distributer Keshet International, a HRT je tu pokazao veliku fleksibilnost i povjerenje u partnere iz nezavisne produkcije. Bio je to jako dobro vođen proces. Naime, nakon predstavljanja “Novina” u Cannesu krajem listopada 2016. dobili smo ponudu od Channel 4, ali Keshet je tada odlučio da se ta ponuda odbije i da se ide na nešto jače jer smatrali su da “Novine” imaju potencijal za globalnu distribuciju. Naposljetku se, evo, dogodio Netflix – kaže Nebojša Taraba, čiji Drugi plan potpisuje produkciju serije.

– Dakle, od 1. travnja na Netflixu smo s prvom sezonom. Druga će biti dostupna najkasnije u siječnju 2019., s tim da imamo ugovornu opciju i za iduće sezone. Naime, “Novine” su i zamišljene kao trilogija pa, ako sve bude u redu i s HRT-om dogovorimo i treću sezonu, ugovorom s Netflixom predviđeno je i to. Čudno je u svemu, a što su nam potvrdili i kolege iz branše, to da je Netflix na neviđeno odmah uzeo i drugu sezonu. To je pokazatelj velikog povjerenja u format – kaže Taraba.

O financijskoj vrijednosti ugovora, naravno, ne može se javno govoriti, ali dali su nam naslutiti da je, prema podacima koje imaju, u pitanju zasigurno najveći pojedinačni izvoz jednog hrvatskog audiovizualnog proizvoda u našoj povijesti. A “Novine”, Drugi plan i HRT ovom su prodajom prvi po još nečemu.

– Ovo je prva dramska serija na slavenskom jeziku prodana Netflixu. U globalnoj smo distribuciji dakle prije Rusije, Poljske, Češke... velikih zemalja. Vrlo je ekskluzivan krug zemalja koje mogu ispuniti njihove kriterije, uz Ameriku sve skupa oko sedam zemalja koje imaju svoju dramsku serijsku produkciju na Netflixu. Ušli smo u top što pokazuje da Hrvatska ima svoje zasluženo mjesto u svjetskom vrhu. HRT sustavno, u posljednjih godinu dana s koregulacijskim sporazumom još i više, radi na razvoju nezavisne produkcije i sada vidimo kako to može dati sjajan rezultat. Bez HRT-a i bez novca TV pretplatnika ovako nešto ne bi bilo moguće. Hrvatska TV produkcija ovime će doći u fokus i to je sjajna prilika da se nastavi – dodaje Taraba.



Netflix je trenutačno najveća svjetska platforma kojoj uz bok ide HBO pa će u tom smislu ovo biti velika godina za hrvatsku televizijsku dramsku produkciju, jer i HBO u Zagrebu trenutačno radi “Uspjeh”, prvu seriju originalno na hrvatskom jeziku. I nju radi Drugi plan, tako da u ovom trenutku producira jednu seriju za Netflix, a drugu za HBO. A uspjehom “Novina” prezadovoljan je i Dalibor Matanić.

– Super je što više samo ne uvozimo nešto i što i mi iz ovako male zemlje ulazimo na velika vrata. Seriju sam radio da bude unikatna i da se režijski ne oslanja ni na što, a s druge strane da bude univerzalna, što se očito isplatilo – kaže Matanić pa dodaje:

– S drugom sezonom trenutačno sam na pola snimanja. Ima novih glumaca, radnja se vrti između dva kandidata drugog kruga predsjedničkih izbora i dobila je na dinamici. Despot je poznati nam Ludvig Tomašević i ima predsjednicu lijevog centra protiv sebe...

Kako smo već spomenuli, serija “Novine” i prvotno je zamišljena kao trilogija. Prva sezona prati medije, druga se seli u prostor politike, a treća bi trebala, kako doznajemo, biti priča o pravosuđu i svojevrsna katarza, a možda i ne. Pričekajmo.