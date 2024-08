Novi udarac za Meghan i Harryja! Još jedna važna osoba više ne želi raditi s njima

Strani mediji raspisali su se o još jednoj velikoj promjeni u životu princa Harryja. Naime, čini se kako je princ ostao bez jednog važnog člana svojeg poslovnog carstva. Riječ je o Joshu Kettleru o kojem je ranije ove godine, kada je došao na poziciju šefa osoblja, rečeno da će Harryja 'voditi kroz njegovu sljedeću fazu'. No, britanski mediji pišu kako je samo nakon tri mjeseca na toj poziciji Josh odlučio dati otkaz. - Kettler više ne radi za njih - rekao je neimenovani izvor iz Kalifornije za Daily Mail. Neće biti lako prebroditi ovo vrijeme Meghan Markle i princu Harryju bez njega, jer se očekivalo da će ih Kettler pratiti na 'kvazi-kraljevskoj turneji' po Kolumbiji ovaj tjedan, no to se neće dogoditi, a još uvijek nije poznato tko će ga zamijeniti na toj poziciji.

Još u svibnju Josh je bio gotovo desna ruka Harryju, pratio ga je u Londonu gdje je bio kako bi proslavio 10. godišnjicu Invictus Gamesa. Isto tako je bio dio trodnevne turneje vojvoda od Sussexa po Nigeriji, te je čuvao leđa princu dok se tamo sastajao s vladinim dužnosnicima. Zbog toga su mnogi ponovno potegnuli temu o tome kako Meghan i Harry imaju poteškoće sa zadržavanjem svog osoblja. Navodno je od njihova vjenčanja 2018. čak 18 zaposlenika dalo otkaz - i nitko od njih se nije poželio vratiti na posao. - Ono što govori sve jest činjenica da, cijelo vrijeme dok sam tamo radio, nisam čuo niti jednog sadašnjeg ili bivšeg zaposlenika koji govori da bi ponovno prihvatio taj posao da mu se pruži prilika. A to nisu zaposlenici koje su oni pronašli na cesti, mnogi od njih su ljudi koji su se ranije istaknuli na svojim pozicijama šefova u tvrtkama ili nekim drugim visokim dužnostima - komentirao je za ranije spomenuti medij jedan bivši član osoblja.

Britanska kraljevska obitelj ima mnoge obožavatelje koji prate svaki njihov korak, a medijske stupce pune i međusobni odnosi članova obitelji. Kralj Charles, kraljica supruga Camilla, princ William, Kate Middleton, ali i braća i sestra kralja Charlesa te djeca princa Williama najistaknutiji su članovi ove obitelji koji su javnosti zanimljivi zbog raznih intriga. Unatrag nekoliko godina britanska kraljevska obitelj, osim promjena zbog novog vladara, borila se i s brojnim zdravstvenim tegobama, ali i s pričama koje su ih pratile. No, osim djelatnih članova britanske kraljevske obitelji i njihovih problema, tu su i brojni drugi koji dodatno potpiruju priče. Najistaknutiji u ovoj posljednjoj kategoriji svakako su vojvoda od Sussexa, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle koji nakon preseljenja u Ameriku i bombastičnog intervjua koji su 2021. godine dali Oprah Winfrey ne prestaju dizati prašinu. Par je nakon toga svojim potezima nastavio pokazivati da se drži za sebe te se tako odvojio od kraljevske obitelji, a osim toga vrijedno i rade na svojim projektima.

Naime, ovaj par radi na proizvodnji različitog sadržaja za televiziju, ali i inicijativama. Upravo sve to što rade bilo je i povod za intervju koji su ranije dali za CBS News. Harry i Meghan u ovom su gostovanju govorili o projektu koji su pokrenuli, a radi se o platformi namijenjenoj podršci roditeljima koji su izgubili djecu zbog društvenih mreža. Tijekom predstavljanja inicijative Meghan je govorila o online zlostavljanju i njegovim učincima na malu djecu, a osvrnula se i na to kako ju je vlastito iskustvo povezalo s tim obiteljima. "Ako ste prošli kroz bilo koju traumu, vjerujem da je dio puta iscjeljenja to što možemo otvoreno govoriti o tome", rekla je u emisiji "CBS Sunday Morning". Dodala je da u ranijim intervjuima nije zagrebla ni površinu svog iskustva. "Nikad ne bih željela da se netko tako osjeća. I nikad ne bih željela da netko drugi radi takve planove. I nikad ne bih željela da se nekom drugom ne vjeruje", istaknula je Meghan. Inicijativa koju su pokrenuli tu je kako bi "pružila ključnu podršku roditeljima čija su djeca patila od štetnih učinaka društvenih medija i poteškoćama mentalnog zdravlja".

No, osim ove inicijative, Meghan je završila i snimanje još jednog televizijskog projekta. Radi se o novom kulinarskom serijalu koji će se emitirati na streaming platformi Netflix, a ona je i dio petogodišnjeg ugovora koji princ Harry i ona imaju s tom platformom čija se vrijednost procjenjuje na 100 milijuna dolara. Emisija još nema službeni naslov, a Meghan je kazala da će "slaviti užitke kuhanja, vrtlarstva, zabave i prijateljstva". Također, emisija koja bi iduće godine trebala biti spremna za objavu na Netflixu slijedi dolazak na tržište novog Meghanina lifestyle brenda imena "American Riviera Orchard" koji pokriva sve od pekmeza do psećih keksića. Radi se o proizvodima koji se još ne mogu naći u službenoj prodaji, no kampanja je u tijeku, a na promociji obitelji pomažu brojni slavni prijatelji i influenceri. Dodajmo i da je emisija snimana na dvije lokacije, a jedna od njih je i dom u kojem žive bivša glumica, princ i njihovo dvoje djece.

Inače, televizijski projekti ove obitelji često se spominju, a do suradnje s Netflixom Sussexi su došli nakon što su se 2020. godine odlučili odcijepiti do kraljevske obitelji i krenuti zarađivati svoj novac putem ovih projekata. Ugovor je to koji istječe krajem 2025. godine, a sada već postoje govorkanja o tome da Netflix ovu suradnju neće produljiti. Naime, mnogi govore da im se sadržaj koji ovaj par priprema za Netflix ne čini dovoljno zanimljivim za publiku koja prati ovaj streaming servis, a osim toga čini se da Netflix gubi i interes za kraljevsku obitelj te teme vezane uz nju, s obzirom na to da je završila i serija "Kruna". Ako dođe do raskida ugovora, Sussexi bi mogli biti u velikom financijskom problemu. "Ako izgube ovaj ugovor, ostaje im njihova poslovna i dobrotvorna zaklada Archewell koja ima malo donatora i mogli bi biti u financijskim problemima. Budući da je njihovo razotkrivanje kraljevske obitelji napravilo puno buke, ali malo zarade, kraljevska se obitelj nada da će ovaj nepredvidiv i nemilosrdno ambiciozan par ostati s Netflixom", ističu skeptici.

No nije Meghan jedina koja radi show s tematikom koja nju zanima. Nešto slično radi i princ o čijem se projektu zna još manje, a ono što se ističe jest da je tema sport, točnije polo. Cilj njegova dokumentarnog serijala jest pobliže objasniti polo gledateljima, a sve će se snimati tijekom prvenstva. Osim ovih showova, valja istaknuti i da su Harry i Meghan u sklopu ovog ugovora s Netflixom već objavili tri showa, a to su: "Heart of Invictus","Harry & Meghan" i "Live to Lead". "Harry & Meghan" na Netflixu je u prvom tjednu imao 81,6 milijuna sati gledanja te tako postao najgledaniji debitantski dokumentarac na ovoj platformi, ponosno se hvale Sussexi na svojoj službenoj stranici.

