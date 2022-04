Novi napad na J.K.Rowling, spisateljica odgovorila: 'Bojim se da ne mogu pozdraviti sve koji obećaju da će me ubiti'

Spisateljica J.K. Rowling (56), najpoznatija po serijalu o životu mladog čarobnjaka Harryja Pottera, meta je napada glazbenice i trans-aktivistice Faye Fadem, koja je na Twitteru objavila dio svog glazbenog videa posvećenog spisateljici. U njemu spisateljicu naziva pogrdnim nazivima, a spominju se i ubojstvo i mrtvačka kola.

Glad I finally have a video to share every time J.K. Rowling posts transphobic bullshit (today) pic.twitter.com/CKi6StMeAP