Novi lik unosi nemir u 'Kumove': 'Bit će konflikata, ubojstava, strasti, ljubavi, ali i velika preobrazba'

Omiljena dramska serija 'Kumovi' ponovno je prikovala gledatelje za male ekrane, a s novim nastavcima došle su i nove zavrzlame, obrati, kao i otkrića nekih tajni novih likova. Iako su ga gledatelji već imali priliku upoznati, u novim epizodama lik Kuzme, kojega igra glumac Alen Šalinović, dodatno će potpiriti vatru među zavađenim stranama i unijeti nemir među neke Zaglavljane.

Kuzma je ljubazan i galantan izvana, no u njemu uvijek čuči neka skrivena namjera. Rado će pomoći starim prijateljima, pa čak i ponuditi pomoć nepoznatima, no uz određene uvjete i po određenoj cijeni. Ne preže posegnuti za sumnjivim metodama kako bi došao do svoga cilja.

''Kuzmina širokogrudnost i ljubav prema rodnom kraju imaju veze s nekim unosnim poslovima i natječajima u Zaglavama. Na tom poslovnom putu morat će se riješiti nekih prepreka, pa slijedi mnogo napetosti i intriga. Na Kuzminom će putu biti konflikata, ubojstava, strasti, ljubavi, ali i velika preobrazba – od sumnjivog morala i koristoljublja do spremnosti žrtvovati život za druge“, otkriva Alen Šalinović.

O glumačkoj ekipi, Alen ima samo riječi hvale, a otkrio je i koja je po njemu tajna uspjeha Kumova: ''Produkcija je kreirala dobru priču, glumačke kreacije su izvrsne, na setu vlada obiteljska atmosfera. To je osnova za dobru vibru koju publika prepoznaje, a bez publike ne bi bilo ničega. Zato hvala vam i gledajte nas."

