Kći jedne od najljepših Hrvatica progovorila o vezi: 'On je nogometaš'

Kći bivše Kraljice svijeta, Danijele Gračan, Ema Gračan, koja je 2018. osvojila titulu Kraljice Hrvatske otkrila je neke nepoznate detalje o svom ljubavnom životu. Ema je, naime, u vezi s nogometašem Lukom Mijićem.

"Nažalost, on radi, trenira. On je nogometaš. Mislim da će sljedeći put doći sa mnom. Voljela bih da dođe. Zvala sam ga, ali posao je posao" priznala je za Story nakon eventa Story Hall of Fame, te tako odgovorila na pitanje zašto nije tamo bio s njom.

"On je Slovenac i sada trenutno trenira i živi na Krku, a ja ljetujem na Vrbniku i tamo smo se preko zajedničkog prijatelja upoznali" dodala je.

Inače, osim majke Danijele, prodekanice i profesorice na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Emi bezuvjetnu podršku pruža i otac, poznati nogometni trener Nenad Gračan.

– On je čvrsta ruka odgoja u našoj obitelji. Ema je karakterno njemu dosta slična tako da mislim da zato jako dobro funkcioniraju zajedno jer jednako razmišljaju – otkriva nekadašnja Kraljica svijeta, koja se sasvim razlikuje od svoje kćeri kada su u pitanju svakodnevne obveze.

– Glavna je razlika između nas to što ja radim puno stvari u malo vremena, a ona malo stvari u puno vremena. Jako je temeljita, savjesna i odgovorna. Primjerice, ja uvijek kasnim, ali na kraju ipak sve stignem, to je ponekad ljuti i zbog toga me zna često kritizirati – sa smiješkom priznaje Danijela, koja sa suprugom Nenadom ima još dvije kćeri, Almu i Lauru. Laura, za razliku od Eme, krenula je očevim stopama, dok je najmlađa kći sve više pokazuje interes za umjetnost.

– One su posve različite. Laura je sportski tip, dok je Ema u modnim vodama na mene. Najmlađu kćer ne zanima ni sport ni moda, ona je umjetnički tip. Piše knjige, priče, svira gitaru, klavir i violinu, a obožava i jahanje – ponosno govori majka triju kćeri koja i dalje izgleda besprijekorno. Tajna njezine savršene linije očito leži u dobrim genima jer na prehranu, kako kaže, uopće ne pazi.

