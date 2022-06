Prije 40 godina objavili su "Combat Rock", a luksuzno slavljeničko reizdanje na dva CD-a i tri vinila otkriva i dio povijesti

Prije 40 godina grupa The Clash objavila je album "Combat Rock" koji je upravo dobio luksuzno slavljeničko reizdanje na dva CD-a i tri vinila. Suvišno je reći, ali treba ponoviti, radi se o jednoj od najznačajnijih grupa u ukupnoj povijesti rocka. Bio je to posljednji album najpoznatije postave The Clash, jer je ubrzo iz nje izbačen bubnjar Topper Headon, a iduće godine otišao je i koautor i gitarist grupe Mick Jones, uz Joea Strummera ključni član grupe.



"Combat Rock" ostavio je golemog traga ne samo na svjetskim top listama, nego i na tadašnjoj domaćoj sceni. Ukratko, da nije bilo singla "Should I Stay or Should I Go", ne bi 1983. dobili "Sve je lako kad si mlad" Prljavog kazališta, a niti "Zašto me ne podnosi tvoj tata" Bijelog dugmeta, pjesme koje su očito modelirane prema Clashovu hitu. Dapače, prema njihovoj "Straight to Hell" napravljen je i aranžman za "Sjaj u tami" Doriana Graya 1984., a niti "Neobičan dan", mada sjajna i originalna pjesma Haustora, utjecajima nije predaleko od potmule "Ghetto Defendant" s "Combat Rocka".